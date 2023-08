Madagascar: Vatobe 67 Ha - Un cash point braqué par trois bandits armés

Des bandits armés ont orchestré une attaque à main armée ciblant un cash point aux 67 ha. Les faits se sont produits hier après-midi vers 13 heures 30 minutes. Selon les témoignages des témoins oculaires, trois individus armés ont pris d'assaut le cash point.

Les malfaiteurs ont fait irruption en plein jour, créant un climat de terreur parmi les passants. Les bandits ont menacé les clients présents et le personnel du cash point. Ils ont immédiatement pris la fuite après leur forfait. La police a été alertée rapidement et est arrivée sur les lieux en quelques minutes, mais les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite avec une somme d'argent indéterminée. Une enquête a été lancée pour identifier les auteurs du braquage.

Les victimes ont sollicité l'aide du public pour toute information susceptible de mener à l'arrestation des malfaiteurs. Les cashpoint sont souvent des cibles attrayantes pour les malfaiteurs en raison de leur accessibilité et de la présence d'argent liquide. Cet incident soulève des questions sur la nécessité de renforcer la sécurité de ces commerçants en améliorant la coopération entre les institutions financières et les forces de l'ordre.

Les résidents et les commerçants ont exprimé leur préoccupation face à la montée de la criminalité violente dans le quartier. Certains ont plaidé pour des mesures de sécurité renforcées, tandis que d'autres ont demandé une plus grande présence policière pour dissuader de tels incidents à l'avenir. En outre, les forces de l'ordre encouragent le public à signaler les activités suspectes et à coopérer avec les autorités pour lutter contre la criminalité. La collaboration entre les forces de l'ordre et la population favorise la création de communautés plus sûres et plus résilientes face à la criminalité.