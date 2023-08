Madagascar: RNS5A - Exécution des travaux d'urgence

La route nationale RNS5A reliant Vohémar et Sambava vient d'être réhabilitée. L'entreprise Ny Felana, titulaire de ce marché public, se charge notamment de l'exécution des travaux d'urgence sur certains tronçons de route suite aux dégâts causés par le passage des cyclones dans cette région de la SAVA.

La construction des dalots et la réhabilitation des chaussées notamment au PK 191+700 et au PK 201+900, dans la commune rurale de Fanambana, district de Vohémar, sont parmi les grands travaux d'urgence effectués par cet entrepreneur depuis le mois d'avril dernier, et ce, sous la supervision des techniciens au sein du ministère des Travaux publics via sa direction régionale à SAVA.

Il est à rappeler que ce département ministériel ne ménage pas ses efforts pour veiller au respect des cahiers de charge tout en contrôlant la qualité et les normes des travaux réalisés par le biais du Laboratoire National des Travaux Publics et des Bâtiments. L'objectif consiste à assurer la pérennisation et la durabilité des infrastructures routières dans le pays. Ce qui permettra en même temps de faciliter la libre circulation des biens et des personnes tout en contribuant au développement socio-économique de la région, et partant du pays.