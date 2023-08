Madagascar: 5e édition de la FIA - Les projets de recherche des étudiants de la Polytechnique à l'honneur

La 5e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (FIA) organisée par l'agence Hazovato Forello Expo en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage aura lieu du 21 au 24 septembre 2023, au parc des Expositions Forello Tanjombato.

Plus de 300 exposants participeront à cette manifestation économique et commerciale dans le but de promouvoir les produits et les innovations issus des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ces secteurs porteurs constituant les piliers de l'économie nationale, rappelons-le, contribuent au tiers du Produit Intérieur Brut tout en employant près de 80% de la population active à Madagascar.

Les produits innovants issus de l'agro-industrie y seront également exposés. Les organisateurs de cette Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, pour sa 5e édition, s'engagent à offrir des opportunités aux acteurs oeuvrant dans ces différents secteurs porteurs afin que ceux-ci puissent développer leurs activités et augmenter leur part de marché tant au niveau national qu'international. Pour les organisations de producteurs représentant différentes régions de l'île, cette foire d'envergure internationale sera une occasion pour la recherche de débouchés à leurs récoltes.

Promouvoir les talents et innovations

Toujours dans le cadre de l'organisation de cette 5e édition de la FIA, l'agence Hazovato Forello Expo a signé hier une convention de partenariat avec le Consortium des associations des Étudiants au sein de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo. En effet, cette agence s'engage également à promouvoir les talents et les innovations des jeunes. Raison pour laquelle, les projets de recherche menés par ces étudiants de la Polytechnique dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi que de l'agro-industrie, seront à l'honneur durant cette foire internationale.

Un espace d'une superficie de 54m² sera ainsi consacré à la présentation de leurs différents projets de recherche, et ce, d'une manière professionnelle, afin que les jeunes promoteurs puissent avoir une meilleure visibilité, a-t-on appris. Ce sera également une opportunité de mettre en relation ces étudiants talentueux avec les entreprises en quête d'ingénieurs qualifiés ou de nouvelles idées innovantes permettant d'améliorer leurs rendements de productivité.

Opportunités de carrières

Par ailleurs, la 3e édition de l'événement intitulé « Zoom sur les Métiers » sera organisée en simultanée avec cette Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, et ce, toujours en partenariat avec le Consortium des associations des Etudiants de la Polytechnique de Vontovorona, d'après toujours les explications des organisateurs. L'objectif de cet événement consiste à mettre en lumière les opportunités de carrières et des innovations dans le secteur de l'agro-industrie.

Les nouveaux bacheliers dont les choix d'orientation sont encore en attente seront ainsi invités à y assister afin de découvrir les carrières passionnantes dans ce secteur porteur à Madagascar. Dans la même foulée, les opérateurs oeuvrant dans les domaines de l'agri-business et de l'agro-industrie seront sollicités à participer à ce « Zoom sur les Métiers » pour qu'ils puissent découvrir les innovations des jeunes ingénieurs tout en rencontrant des profils prometteurs pour booster leurs activités. Les organisateurs de cet événement n'ont pour mission que de faciliter la rencontre entre les deux parties.

Il est à noter que le thème choisi sera axé sur le « Zoom sur les métiers dans l'agro-industrie » tout en mettant en avant le rôle des ingénieurs dans le développement des innovations de ce secteur important pour l'économie nationale. Des conférences-débats et des tables-rondes seront également organisées en vue de discuter des problèmes auxquels peuvent être confrontés les jeunes ingénieurs dans la réalisation de leurs projets de recherche et de leur réplication à grande échelle, a-t-on conclu.