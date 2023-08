Madagascar: Ambakireny Tsaratanana - Trois personnes enlevées durant une attaque de dahalo

Une institutrice et deux chauffeurs, âgés respectivement de 23, 24 et 46 ans, se trouvent actuellement entre les mains des dahalo qui les ont enlevés, lundi 7 août dernier, dans la commune d'Ambakireny, district de Tsaratanàna.

Ce jour-là vers 23 heures, douze bandits armés ont attaqué le fokontany d'Ambondronono, dans la commune susdite. Selon les informations émanant de la gendarmerie, les malfaiteurs auraient eu pour cible le domicile de l'institutrice susmentionnée. Leur objectif serait d'enlever son mari. Mais comme celui-ci n'y était pas présent au moment de l'attaque, ils se sont contentés de prendre en otage l'épouse et les deux hommes qu'ils ont rencontrés dans la maison. Pour investir les lieux, ils ont ouvert le feu et un jeune homme de 18 ans a été blessé par balle au niveau de sa poitrine. Heureusement, il est actuellement hors de danger après avoir été soigné à l'hôpital le plus proche.

Course poursuite

Alertés de ces faits, quatre gendarmes, dirigés par le commandant de brigade de Brieville, ont immédiatement rejoint Ambolosy et Mahamavo pour mobiliser les habitants de ces fokontany, lesquels étaient censés être traversés par les malfaiteurs pour aller vers le Sud à Sarotramalona et Marotsipohy. Quatre autres gendarmes de Brieville et du CSAO (centre spécial d'aguerrissement opérationnel) sont partis d'Ambakireny, appuyés par les fokonolona, ont suivi la trace des fugitifs. Comme cela n'a donné aucun résultat, des forces de l'ordre en provenance d'Andriamena sont également dépêchés pour venir en renfort dans cette opération. La recherche et la collecte de renseignement sur cette affaire continuent et aucune demande de rançon n'est pas encore parvenue auprès de la famille victime.