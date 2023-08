Madagascar: Ambiance vacances - Wada & Yoongs mettent le cap sur Majunga

« Manao vakansa ny voay » a été le tube des vacances par excellence. Cinq ans plus tard, le titre est toujours scandé un peu partout en cette période de l'année. Et le duo interprète est toujours si demandé que Wada & Yoongs mettent le cap sur Majunga.

Plus précisément, les deux compères retrouvent les vacanciers et touristes au Royal Club le samedi 19 août prochain. Toujours dans l'ambiance « holiday show », ils sauront faire vibrer le public et les mettre en condition pour apprécier au plus haut point un moment de pure folie musicale dans un cadre paradisiaque sous la chaleur des tropiques. Évidemment, la playlist se fera avec les incontournables, « Malaheloisation », « Andao hanan-karena », mais aussi les anciens tubes comme « Odoye », « Tsangory mivadika », « Mandeha par étape »... Du coupé décalé comme on les aime.

Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils ont composé du coupé décalé qu'ils ont délaissé le rap et les autres genres. Au contraire, Wada et Yoongs ne restent pas figés dans un seul rythme car pour eux, la musique n'a pas de couleur ni de frontière. Pas plus tard que lundi, la bande a mis en ligne « Soarasoara ». Sur un air de reggae, une ambiance à la jamaïcaine et la musique de Bob Marley, le duo ouvre une fenêtre sur leur éventail musical plutôt large. Misant sur la sonorité, une qualité musicale loin de leurs morceaux sans prise de tête, « Soarasoara » dévoile un Yoong presque aussi adroit avec sa voix chantée que sur ses flows. Wada, quant à lui, confirme son talent de chanteur sur des couplets fluides et bien gérés. À découvrir !