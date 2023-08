Madagascar: Journée internationale de la jeunesse - Célébration à Morondava

Le meilleur capital humain que possède Madagascar est la jeunesse de sa population. Selon les données démographiques, Madagascar compte 29 millions d'habitants dont l'âge moyen est de 22,4 ans et l'âge médian de 18 ans.

En France, l'âge médian est de 41,4 ans et de 48,6 ans au Japon. La Journée internationale de la jeunesse sera célébrée le 12 août à Morondava. Ce sera l'occasion de parler de l'engagement de l'Etat envers les jeunes et d'applaudir la détermination et le leadership des jeunes pour créer un monde meilleur. Le président Andry Rajoelina a accédé au pouvoir en étant jeune et il a toujours prêté une oreille attentive aux attentes et problèmes de la jeunesse malgache. Il a fait de l'éducation et la santé ses priorités sans oublier d'accorder une importance particulière aux loisirs et à l'emploi pour que les jeunes puissent s'épanouir aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle.

Message

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies a adressé un message aux jeunes à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. « L'avenir de l'humanité dépend de l'énergie, des idées et des contributions inépuisables de la jeunesse. Soutenons et accompagnons les jeunes d'aujourd'hui et de tous les jours dans la construction d'un monde juste et durable pour les hommes et pour la planète », a-t-il déclaré.