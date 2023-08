Congo-Kinshasa: Dans 'La création d'entreprise de A à Z', Valérie Froger explique les différentes étapes à suivre pour y parvenir

La création d'une entreprise est une démarche et un parcours souvent parsemé d'embuches et psychologiquement complexe dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans sa peau d'experte en la matière, la journaliste économique Valérie Froger donne et explique les éléments nécessaires pour la création d'une entreprise, dans son ouvrage intitulé «La création d'entreprise de A à Z».

L'auteur illustre les différents termes indispensables à la création d'une entreprise, mais également pour ceux qui veulent être auto-entrepreneurs. Cet ouvrage donne également des réponses aux questions sur la création d'une micro entreprise. Avant qu'il n'explique les différentes étapes à suivre pour la création d'une entreprise, l'auteur stipule qu'en France, l'Etat accorde une aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise, « ce qui apparemment ne s'applique pas dans certains pays ».

En effet, l'auteur fait découvrir à toute personne désireuse de créer ou de reprendre une entreprise, les étapes en long et en large pour une bonne réalisation. Ces étapes sont regroupées en points, qui sont les suivants :

Au premier l'auteur explique tout ce qui a trait aux structures et personnes en charge de financement d'une entreprise et d'une auto-entreprise. Il mentionne également le choix d'agence spécialisée dans la création d'entreprise.

Au deuxième, il cite l'importance de l'élaboration d'un business plan, ainsi que l'estimation du budget et, aussi, la nécessité de solliciter l'accompagnement des personnes qualifiées pour la création d'une entreprise selon les normes juridiques Et, enfin, l'importance de l'étude de l'environnement dans lesquels on veut entreprendre.

En définitif, l'auteur facilite la compréhension des démarches à effectuer pour la création d'une entreprise, les différentes dispositions à prendre. Le livre reconnait l'importance du métier d'entrepreneur, mais et souligne, tout de même que cela nécessite le recours aux experts.