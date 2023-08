Congo-Kinshasa: Artiste congolais évoluant en Suède, José Pèreelanga prêt pour lancer « Joyeux », sa nouvelle sauce musicale !

'Joyeux" est le titre phare du nouveau single que vient de lancer sur le marché du disque international l'artiste musicien congolais José Pèreelanga évoluant en Suède.

Au cours d'une interview accordée au quotidien kinois, La Prospérité, l'ancien choriste du groupe Zaiko Langa Langa a signifié que sa nouvelle sauce délicieuse sera servie, le 18 août 2023, dans toutes les plateformes de téléchargement digital où les mélomanes de la bonne musique vont découvrir une cuisine africaine mélangée au goût des ingrédients européens.

« C'est une chanson qui contient beaucoup de saveurs. J'attends juste le code clé pour partager le morceau dans les réseaux sociaux et le média You tube afin que les mélomanes de la bonne musique puissent savourer la sauce. Encore fois, nous avons privilégié le savoir-faire c'est-à-dire la bonne musique », a-t-il déclaré.

Une belle mélopée pour immortaliser l'anniversaire d'une sublime créature !

Pour l'artiste, la valeur de cette œuvre repose aussi dans sa thématique qui exprime la bonne humeur.

« L'histoire de cette mélopée enchanteresse a commencé à Kinshasa, avant de se poursuivre à Paris et ensuite Suède où j'ai eu l'inspiration de composer la chanson qui est dédiée à une dame formidable nommée Nadine Nze pour enjoliver son jour de naissance. Car chacun a son jour d'anniversaire. Joyeux" raconte l'histoire d'une belle créature qui vit à Paris et qui a séjourné à Kinshasa. Donc, on se rencontre à Kinshasa et la dame me confierait qu'elle tenait absolument à rentrer à Paris pour fêter son anniversaire à côté des siens», a expliqué José Pèreelenga.

Sur le plan artistique, l'auteur renseigne que la chanson a été enregistrée sur place en Suède et a connu la participation d'Apollo Kris, un des meilleurs guitaristes Suédois qui a joué toutes les guitares (Solo, accompagnement, basse dans Sebène). Il a aussi fait la programmation musicale.

Tandis que Daniel Fridell qui joue avec moi dans Cumbia Sound, a joué le piano et la guitare basse au début de la chanson.

« J'ai composé moi-même toute la musique. La particularité du single « Joyeux » réside dans la richesse des mélodies qui s'y trouvent. Sur le plan rythmique, nous avons le mélange des styles européens et africains dans un déchaînement superbe. On a joué une combinaison de la Rumba à l'européenne. Cette extase rythmique relève du mysticisme. Ç'est merveilleux ! Il faut tout juste l'écouter » Joyeux » afin de recevoir cet immense plaisir et être joyeux en retour. C'est au public de l'adopter maintenant ! "Joyeux" signifie tout simplement qu'il faut avoir l'esprit de la vérité. Dans une œuvre musicale, le titre doit refléter l'histoire racontée dans la chanson. Un artiste doit être en harmonie avec lui-même », a souligné le chanteur.

Et d'ajouter : « Mes œuvres sont aussi, pour moi, une occasion d'éduquer les masses par des textes instructifs. C'est aussi mon rôle d'artiste musicien de ramener la jeunesse à penser et méditer sur son avenir ».

Né à Kinshasa en RD-Congo, Joséelanga est un artiste de renommée internationale, au talent prodigieux qui fait la fierté de la musique congolaise à l'étranger. Basé à Malmö en Suède, il est chanteur, guitariste et auteur-compositeur.

À l'instar de la Rumba qui est son créneau et son identité ancestrale majeure, José est un professionnel musicien polyvalent.

Très expérimenté dans le domaine des sons, l'artiste s'est distingué aussi dans la musique des recherches. Il maîtrise surtout plusieurs types et courants musicaux au niveau international.

Avant de s'installer en Suède, rappelle-t-on, José Pèreelenga a transité par l'orchestre Multi Système aux côtés du feu Madilu Système avant de rejoindre le légendaire groupe musical et patrimoine Zaiko Langa Langa Nkolo Mboka, dans son pays natal.

C'est en 2014 que cet érudit de l'art d'Orphée a signé son premier album » Varma Kitoko » en 2014 dont le succès lui a valu la nomination au Stim, une grande organisation suédoise qui plébiscite les meilleures créations musicales de Scandinavie.

La même année, José Pèreelanga a entamé une série de tournées et beaucoup de concerts.

En 2015, il a été sélectionné encore parmi les 3 trois meilleurs artistes étrangers vivant en Suède pour figurer dans un film documentaire intitulé « Berättelser från Malmö » (Sound of exil).

En 2017, le chanteur congolais a été engagé pour une formation musicale à l'Université de Malmö.

Il faut ajouter aussi sa participation à une pièce de théâtre « Malmö Koden », qui dénonçait la situation de sans-papiers en Suède.

Dans cette pièce, Joséelanga a composé la musique et joué sur scène comme acteur. Ces dix dernières années, l'artiste a accompli beaucoup de réalisations positives dans sa carrière sur le plan discographique et scientifique. Très ouvert d'esprit, le chanteur congolais de Suède a non seulement participé dans plusieurs projets artistiques mais il a aussi animé des workshops et ateliers avec les jeunes en Europe.