Congo-Kinshasa: ' Théorie des conditions prioritaires du développement' Littérature - Bernard Kabatu-Suila préconise des stratégies idoines pour le développement et la croissance économique de la RDC

Le développement économique et social préoccupe au plus haut point le professeur Bernard Kabatu-Suila. C'est ainsi que dans son livre intitulé «Théorie des conditions prioritaires du développement», il dévoile des politiques nécessaires qui peuvent faire qu'un pays puisse se développer et avoir une bonne croissance économique. Il démontre aussi comment les politiciens doivent suffisamment investir dans le développement et la croissance économique de leurs pays.

Dans la profondeur de son livre, il mentionne, quelque part, que les gouvernements ont l'obligation d'aider, au mieux, leurs pays d'aller de l'avant et devenir stables et développés. Pour que cela se réalise, il propose que le pays ait une théorie de développement stratégique, des politiciens qui ont une volonté de changer les choses et, aussi, il veut que les peuples aient une bonne mentalité.

Il pense également que la charge du développement de toute nation repose sur la qualité des hommes commis dans des gouvernements. Ceux-ci, d'après lui, ont l'obligation de pousser les citoyens à changer leur mentalité. Quelque part, il conseille les citoyens eux-mêmes à activer la volonté et l'envie du développement de leur pays.

Dans le schéma structurel du développement et de la croissance économique qu'il trace, Bernard Kabatu-Suila mentionne qu'il est important dans un pays d'avoir des activités qui suscitent, directement comme indirectement le développement.

En clair, l'auteur souligne que l'objectif de sa démarche entreprise dans son livre, est de démontrer que les conditions pour le développement d'un pays sont non seulement prioritaires mais également "présentes" sur toutes les autres conditions pour le développement. Il ajoute, en outres que, les démarches de développement et de la croissance économique sont les moyens de procéder l'augmentation du budget pour le développement d'un pays.