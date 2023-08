Ile Maurice: Accident mortel - Les Korimbocus pleurent Ti Moulou

Shazid Korimbocus, affectueusement appelé Ti Moulou par ses proches, n'a pas survécu à ses blessures. Ce jeune homme de 19 ans, résidant à Morcellement Guibies, à Pailles, a perdu la vie, mardi.

Il avait été victime d'un accident de la route, la veille, alors qu'il était en compagnie de son cousin, un policier affecté à la Special Support Unit. Ce dernier, qui conduisait la moto, une Pulsar, a pu rentrer chez lui avec une fracture du pied. Les funérailles de Shazid Korimbocus ont eu lieu mardi soir.

Dans son entourage, tout le monde parle de ce jeune homme comme de quelqu'un qui était jovial et courtois. Il avait le coeur sur la main et avait récemment lancé son entreprise de lavage de voitures. Face au nombre élevé de demandes, Ti Moulou avait évoqué le projet d'agrandir son entreprise, souligne un proche. Il était l'aîné d'une fratrie de quatre. «Il était toujours prêt à aider son prochain et arborait toujours un sourire aux lèvres. Il est difficile d'imaginer qu'on ne le reverra plus», pleure un parent de Ti Moulou.

C'était lundi, après une sortie dans le Nord avec son cousin, un policier de 21 ans, que les deux hommes ont été victimes d'un accident de la route. En effet, alors qu'ils étaient au niveau de Simla Way, à Baie-du-Tombeau, la moto aurait percuté un chien et le policier a immédiatement perdu le contrôle du véhicule. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont constaté que les deux blessés saignaient abondamment et ils ont été transportés à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses.

Le policier a pu recevoir des soins avant de rentrer chez lui tandis que le passager a été transporté en salle d'opération. Après l'intervention chirurgicale, il a été admis à l'unité de soins intensifs. Cependant, il a rendu son dernier souffle mardi après-midi. L'autopsie a attribué son décès à un choc hémorragique. Un test d'alcoolémie a également été effectué sur le motocycliste et s'est révélé négatif.