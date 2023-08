Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Aout 2023

Benin : Fermeture de frontière d’avec le Niger - Grincement de dents chez les camionneurs béninois

Le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger conformément aux dispositions prisent après le double sommet Uemoa-Cédéao qui s'est tenu à Abuja au Nigéria et qui a été consacré à la situation politique au Niger. Depuis lors, les commerçants et les transporteurs béninois ont vu leurs activités génératrices de revenus suspendues. Le président du syndicat des transporteurs et importateurs du Bénin Rabiou Garba a exprimé ses inquiétudes face à cette situation au microphone de Bip Radio.D'après le président du syndicat des transporteurs et importateurs, 600 camions sont bloqués sur un parc d'une capacité de 200 camions à Malanville, ville béninoise frontalière avec le Niger. Ce qui rend ce parc inaccessible aux autres camions qui y arrivent. ‹‹ 600 camions, et sur un camion, il y a plus d'un conteneur chargé. Donc des marchandises en souffrance, ce sont des milliards de francs Cfa qui sont en cause ››, a déclaré le président du syndicat des transporteurs et importateurs.( Source :acotonou.com)

Togo : Crise au Niger- Le président Faure Gnassingbé préconise une solution négociée

Faure E. Gnassingbé a participé aux côtés de ses pairs aux travaux de la 61è session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la Cédéao. Faure E. Gnassingbé a participé aux côtés de ses pairs aux travaux de la 61è session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), ce dimanche 03 juillet 2022 à Accra, au Ghana. Cette position est soutenue par certaines puissances occidentales comme l’Allemagne et l’Italie, indique Le Messager paru mercredi. (Source : Le Messager)

Guinée : Politique et gouvernance-Le colonel Doumbouya abolit une réforme phare du tandem Rpg-Ufdg…

En Guinée, le Président de la Transition a pris un Décret ce mercredi 9 août 2023 fixant la Mission et l’organisation des conseils de quartier et district. L’acte du colonel Mamadi Doumbouya abolit définitivement les dispositions spéciales relatives aux Conseils de quartier et de district contenues dans la Loi Organique N° L/2017/N°0039/AN portant sur le Code Électoral Révisé. Cette Loi votée en février 2017 par l’Assemblée Nationale ultra-dominée à l’époque par le RPG arc-en-ciel et l’UFDG était une réforme majeure mais tout aussi controversée. (Source :africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : Décès de l’ancien président Henri Konan Bédié- L’hommage du Président Nana Addo Akufo à l’illustre disparu

Le Président du Ghana Nana Addo Akufo a signé le livre de condoléances, à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana en hommage à l'ex-Chef de l'Etat. Henri Konan Bédié est décédé, le 1er août 2023, à Abidjan« Arrivé à 11h40 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Accra, NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO a été accueilli par S.E.M. Assielou Félix TANON Ambassadeur de Côte d'Ivoire à Accra qui avait à ses côtés M. Alex Assanvo Secrétaire Exécutif de l'Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana (ICCIGH).Après avoir signé le livre de condoléances, le Président de la République du Ghana a accordé une brève audience à l’Ambassadeur Assielou Félix TANON à son bureau. Il faut noter que c’est la première fois qu’un Président de la République du Ghana visite notre Ambassade. (Source :Fratmat.info)

Mali : Tension régionale- La France suspend la délivrance de visa à Bamako

Selon des informations du centre de dépôt de demande de visa pour la France au Mali, ( CAPAGO) la France a suspendu ce mercredi 9 août la délivrance de visa au Mali jusqu'au à nouvel ordre. La note explique que dans un contexte de fortes tensions régionales, le Mali a été classé en zone rouge par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français. Cette modification entraîne une réorganisation des services de l’ambassade de France à Bamako, qui ne pourra dès lors plus délivrer de visas jusqu’à nouvel ordre« .A cet effet la France informe que le centre de visas et le centre d’appels Capago sont fermés. ( Source :abamako.com)

Niger : Situation politique au Niger- La position de l’ancien président Mahamane Ousmane

L’ancien président du Niger, Mahamane Ousmane a dans une lettre adressée, le 06 Août 2023, au président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao, M. Asiwaju Adékunlé Bola Ahmed Tinubu, le demandant de privilégier la voie diplomatique à la recherche d’une solution négociée qui aboutisse à une transition d’une durée raisonnable. A l’entame de son intervention, M. Mahamane Ousmane de rappeler que le 26 juillet 2023, les Forces de Défense et de Sécurité nigériennes ont pris le pouvoir d’Etat par des voies non constitutionnelles, provoquant au plan national, la condamnation de principe de tous les démocrates sincères, mais aussi, des appels à un retour rapide à une vie Constitutionnelle normale, à travers une transition d’une durée raisonnable. Parallèlement à ces condamnations, « des manifestations massives de soutien déferlaient sur toute l’étendue du territoire national, tant la population rejette l’entière responsabilité de ces graves évènements sur les acteurs du régime déchu, qui eux-mêmes, ont accédé au pouvoir par des holdups électoraux répétés, notamment en 2011 puis 2016 et 2021 », a-t-il souligné. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Gisements pétro-gaziers est- L’entrée en production reportée…

Après Sangomar, l’entrée en production du Grand Tortue Ahmeyim est elle aussi décalée à 2024, alors que Dakar mise sur les énergies fossiles pour dynamiser son économie. Situé sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, le gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta) fait l’objet d’un nouveau retard de démarrage de production. Prévue initialement au dernier trimestre 2023, la mise en exploitation de la première phase de GTA est officiellement reportée au premier trimestre 2024, pour des raisons opérationnelles. ( Source :Jeune afrique)

Gabon : Candidature unique de l’opposition à la présidentielle- Des modalités adaptées au contexte

Alternance 2023 doit confronter la configuration de l’opposition aux modifications du corpus juridique, analyser les rapports de force internes, s’adapter aux évolutions de terrain et tenir compte des arrangements opérés par les acteurs. Depuis le début du processus électoral, Alternance 2023 est pressée de toutes parts. Le Consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon (Coted Gabon) tente de lui indiquer la voie voire de lui imposer son rythme, au risque de semer la discorde. Sans se lasser, certains leaders d’opinion interpellent ses membres, leur recommandant de taire leurs égos pour parvenir à une candidature unique. D’autres s’autorisent à lancer des sondages, sans s’assurer de la pertinence de leurs initiatives ni de la crédibilité de leurs résultats. Même si elle ne saurait être tenue pour une assurance tous risques, cette tactique permet à chacun de sentir l’humeur des populations, de sonder leur ressenti, de se faire une idée de leur état d’esprit. Bref, elle offre aux candidats l’opportunité de cerner des détails peu perceptibles au premier abord. (Source :alibreville.com)

Burkina Faso : Affaire la guérisseuse de Komsilga- Pas de liberté provisoire pour Adja Amsétou

La guérisseuse traditionnelle de Komsilga, Larissa Nikiema dit Adja Amsétou s’est vue refuser une quelconque liberté provisoire ce mercredi 09 août 2023. Elle comparaissait devant le tribunal de grande instance Ouaga II où ses avocats ont plaidé pour sa remise en liberté provisoire. Le tribunal a décidé de la maintenir en détention en attendant son procès le 23 août 2023.Il faut rappeler que Adja Komsilga a été incarcéré à la maison d’arrêt et de correction des armées (MACA) sous instruction du procureur général près la cour d’appel de Ouagadougou après que l'émission du mandat de dépôt de celle-ci de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) avait suscité des tensions et réaction dans le pays. ( Source :aouaga.com)