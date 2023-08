Cote d'Ivoire: Fermeture des frontières d'avec le Niger - Les effets co-latéraux commencent à faire mal

Toute comme bien de pays frontaliers du Niger, le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger conformément aux dispositions prisent après le double sommet Uemoa-Cédéao qui s'est tenu à Abuja au Nigéria et qui a été consacré à la situation politique au Niger. Ce après le coup d’Etat du Cnsp.

Selon acotonou.com, depuis lors, les commerçants et les transporteurs béninois ont vu leurs activités génératrices de revenus suspendues. Le président du syndicat des transporteurs et importateurs du Bénin Rabiou Garba a exprimé ses inquiétudes face à cette situation au microphone de Bip Radio. D'après le président du syndicat des transporteurs et importateurs, 600 camions sont bloqués sur un parc d'une capacité de 200 camions à Malanville, ville béninoise frontalière avec le Niger. Ce qui rend ce parc inaccessible aux autres camions qui y arrivent.

‹‹ 600 camions, et sur un camion, il y a plus d'un conteneur chargé. Donc des marchandises en souffrance, ce sont des milliards de francs Cfa qui sont en cause ››, a déclaré le président du syndicat des transporteurs et importateurs. S’agissant toujours du Benin, les travaux du pipeline d’environ 2000 Km, devant relier un champs pétrolier du Niger à un port béninois n’ont pas été arrêtés. Ces travaux sont exécutés par une entreprise chinoise. Heureusement !

%

La bonne approche selon président Faure Gnassingbé

Le Chef de l’Etat Togolais préconise une solution négocier. Cette position est soutenue par certaines puissances occidentales comme l’Allemagne et l’Italie, indique Le Messager paru mercredi.

Dans l’opposition ivoirienne, des voix s’élèvent pour Niger pour préconiser l’option diplomatique et négociée. « La décision d'engager l'armée ivoirienne dans l'intervention militaire de la Cédéao transgresse la constitution », affirme Simone Gbagbo. L'ex-première dame ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo a estimé mercredi dans une déclaration, que la décision des autorités ivoiriennes d'engager l'armée ivoirienne dans l'intervention militaire de la Cédéao au Niger

« Le président Alassane Ouattara a décidé au cours d'une réunion du Conseil national de Sécurité tenue le 02 août 2023, d'engager l'armée ivoirienne dans l'intervention militaire de la Cédéao contre la République du Niger. Cette décision transgresse la constitution ivoirienne qui dispose en son article 104 : la déclaration de guerre est autorisée par le parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale » a soutenu Mme Gbagbo qui préside également le Mouvement des générations capables (Mgc). Estimant que le chef de l'Etat aurait dû obtenir l'accord préalable du parlement avant d'engager le pays dans « cette guerre( …) Je demande qu'à aucun moment l'armée de Côte d'Ivoire ne soit utilisée ni par l'Etat ivoirien, ni par la Cédéao pour mener une guerre au Niger contre l'armée nigérienne et le peuple nigérien »

Ce pays dispose d’une forte colonie dynamique en Côte d’Ivoire qui opère aussi bien dans le commerce de demi-gros et du détail dans les quartiers des villes ivoiriennes. Selon des chiffres officiels, « La rôtisserie traditionnelle, rapporte plus de 9 milliards de Fcfa par an au circuit qui va de la Côte d’Ivoire au Niger. Un chiffre qui date de plus de dix ans ( …) »

Aussi, une bonne partie de l’Oignon consommée sur le marché ivoirien provient du Niger. Il va sans dire qu’une fermeture prolongée des frontières nigériennes va à la longue, faire mal aussi à la poche des consommateurs ivoiriens. A noter que les dirigeants de la Cédéao se réunissent ce jeudi 10 Aout 2023 à Abuja pour décider de la suite à donner après le coup d’Etat.