Afrique: Sommet du Bassin de l'Amazonie - La RDC représentée au plus haut niveau

C'est sous une chaleur tropicale de la petite ville nordique de Belém que les dirigeants des huit pays sud-américains partageant le plus grand bassin forestier du monde se sont réunis, du 8 au 9 août, autour du président brésilien Lula da Silva.

Le président Lula, dont le pays abrite 60% de la forêt amazonienne, a été entouré à Belem de ses homologues de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou, tandis que l'Equateur, le Guyana et le Suriname y ont été représentés par des ministres, rapporte une dépêche de la presse présidentielle. Dans son discours d'ouverture, aux côtés d'autres chefs d'Etat sud-américains, Luiz Inacio Lula da Silva a souligné : "La lutte contre la déforestation était fondamentale pour faire face à l'aggravation sévère des changements climatiques." Le président brésilien a appelé les pays amazoniens à mettre en place des mesures communes "urgentes" pour freiner la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète.

Pour Lula, ce sommet de Belém a été un « tournant » dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette journée inaugurale a été consacrée aux discussions internes entre pays amazoniens. Le 9 août, les invités et autres partenaires qui partagent la même préoccupation de la sauvegarde des trois grands bassins forestiers de la planète sont entrés en danse. Pour la première fois, sous un format élargi, le président Félix Tshisekedi devrait s'exprimer devant les dirigeants des pays de l'Amazonie et ceux de Bornéo Mékong.

Le sommet de l'Amazonie est une initiative visant à favoriser la coopération entre les pays amazoniens et d'autres partenaires en faveur du développement durable de la région. À travers le concept "RDC, Pays-Solution ", le pays de Félix Tshisekedi a lancé trois messages-clés, à savoir la République démocratique du Congo (RDC) est consciente de son leadership climatique naturel et du rôle qu'il doit jouer pour la transition écologique et pour la stabilisation du climat de la planète. La RDC a décidé d'améliorer progressivement la gouvernance de son patrimoine naturel et de lutter plus efficacement contre l'extrême pauvreté de sa population, car ceci demeure la cause première de la déforestation dans tout le pays et dans le Bassin du Congo. Enfin, la RDC demande une compensation plus équitable pour les efforts qu'il devra fournir pour préserver ses forêts, car il devra combattre les principaux facteurs de déforestation, en commençant par l'insuffisance d'approvisionnement en électricité, l'agriculture sur brûlis et l'exploitation forestière anarchique.

La participation de la RDC offre plusieurs opportunités, notamment informer sur les efforts en cours visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles entrepris par différents acteurs dans le but d'attirer des partenariats et recueillir des recommandations pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles en RDC et dans le Bassin du Congo. Un autre sommet attendu à Kinshasa va abriter, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, le premier sommet trilatéral sur les trois grandes forêts tropicales du monde. La confirmation a été donnée par le ministre indonésien des Investissements et Affaires maritimes, Luhut Binsar Pandjaitan, à l'issue de l'audience lui accordée, mardi, en marge du sommet de Belém, par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sommet de Kinshasa va réunir autour du président Tshisekedi les chefs d'Etat du Brésil, Lula da Silva pour le compte de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie pour le compte du bassin de Bornéo -Mékong. Avec leurs trois grands bassins forestiers, ces trois pays se présentent comme la solution mondiale au problème planétaire du réchauffement climatique. Le sommet de Kinshasa va mettre en lumière le bassin du Congo, deuxième du monde après l'Amazonie et dont plus de 60% couvre le territoire national de la RDC.