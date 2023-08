Afrique: Réchauffement climatique - Félix Tshisekedi présente les atouts du Bassin du Congo au sommet de Belém

Au deuxième et dernier jour du sommet du traité sur la coopération amazonienne, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de leader naturel du Bassin du congo, a eu l'honneur de prendre la parole en premier pour présenter les atouts du deuxième massif forestier, rapporte la presse présidentielle.

Le président Félix Tshisekedi a démontré que son pays revêt un rôle-clé dans la lutte contre le changement climatique, en ce qu'il représente, tout comme les pays de l'espace amazonien, l'un des poumons de la planète et l'un des pays solution face aux enjeux climatiques. Chiffre à l'appui, il a expliqué que les forêts de la RDC hébergent une faune et une flore riches et endémiques qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêts amazonienne. "En effet, la RDC est le deuxième massif forestier du monde. Avec ses 155 millions d'hectares de forêt qui couvrent l'équivalent de 67 % du territoire national, mon pays représente à lui seul près de 10 % des forêts tropicales du monde ; près de 38 % des forêts africaines et environ 60 % de celles du Bassin du Congo.

Le massif forestier de la RDC séquestre également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont les 3/4 sont concentrés sur 43 % de la superficie du pays", a en substance déclaré le président Félix Tshisekedi. Et de poursuivre: " À cet énorme massif forestier s'ajoutent de vastes étendues de tourbières, couvrant environ 101.500 km2 du territoire national. Son atout principal demeure sa capacité d'absorption de carbone qui se chiffre à près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 4 % des émissions mondiales. Ces tourbières constituent un stock naturel de plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, l'équivalent de plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre".

%

Pour le président Félix Tshisekedi, le sommet élargi de ce jour vient agrémenter et mettre en lumière le pas décisif marqué par la République Fédérative du Brésil, la République d'Indonésie et la République démocratique du Congo qui, à travers l'adoption d'une approche globale et collaborative ont abouti, le 14 novembre 2022, à Bali à la Déclaration conjointe sur la Coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique (BIC) entre les trois pays précités.

"L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique ainsi consacrée à Bali nous servira désormais de cadre de concertation, de partage d'expériences, d'échanges et d'actions sur les questions cruciales relatives à la forêt et à la biodiversité. À ce titre, elle pourra formuler des propositions concertées, notamment celles ayant trait aux marchés de crédit carbone", a-t-il conclu. Il convient de signaler que bien avant lui, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro, a fait la restitution de la première journée consacrée aux huit pays du bassin d'Amazonie. Ces États amazoniens ont pris plusieurs décisions dont la création d'une alliance amazonienne de lutte contre la déforestation.