Madagascar: Stratégie monétaire - La Banque Centrale relève ses taux d'intérêts

La Banque Centrale de Madagascar a décidé de relever de quelques points ses taux d'intérêts. Les banques commerciales seront ainsi encouragées à investir leur liquidité sur ce taux.

Nouvelle donne. La Banque Centrale de Madagascar opte pour quelques changements dans sa politique monétaire à la suite de la revue trimestrielle de celle-ci qui s'est tenue mardi dans ses locaux. L'institution financière indique en effet avoir relevé ses taux d'intérêts permanents pour le prochain semestre de cette année. Ainsi, les taux de facilité de dépôt seront augmentés à 9,00% tandis que les taux de facilité des prêts marginaux seront augmentés de 11, 00%.

Une décision qui a été prise pour « limiter l'inflation » si l'on se fie à la note de conjoncture économique trimestrielle de la Banque Centrale de Madagascar. « En dépit du ralentissement de l'évolution des prix observés entre avril et juin de cette année, l'inflation demeure élevée et nécessite d'être contenue davantage », peut-on lire entre les lignes de la communication de l'institution financière.

Cette mesure tombe à point nommé après les trois premiers mois de cette année durant lesquels la BCM avait opté pour la continuité de sa politique monétaire. Les banques commerciales pourront ainsi placer ou emprunter des capitaux temporairement à la BCM suivant ce taux, surtout pour leurs dépôts de liquidités.

Taux stable

Malgré les efforts déployés depuis quelques mois, la plupart des mesures prises récemment doivent encore être accompagnées et suivies avec « nouvelles interventions pour mieux stabiliser l'ariary », explique la BCM. Actuellement, le taux d'inflation en glissement annuel est de 11,8 %.Un taux resté stable depuis quelques mois certes mais dépassant largement le cap des 8% prévus dans la Loi de finances initiale.

Ce taux d'inflation à deux chiffres, selon les explications fournies par la BCM serait la résultante des « déséquilibres des marchés domestiques des biens et des services ainsi que du marché de devises », à noter que la remontée des abysses de la monnaie unique (l'euro) avait profondément influencé les cours de la monnaie nationale ces trois derniers mois. Ces bouleversements, accompagnés des enjeux géopolitiques et économiques devenus de plus en plus pressants ces derniers temps requièrent selon l'institution financière « un ajustement de la demande globale par rapport à l'offre ».

Le Fonds Monétaire International avait également proposé quelques mois auparavant de relever les taux d'intérêts et à continuer sur cette lancée si nécessaire pour appuyer la croissance économique et revenir à un taux d'inflation stable et à un chiffre. Comparé au mois de mai, les taux ont grimpé de quelques points, celui du taux de facilité de dépôt était de 8,5%, les taux de prêt de facilité marginale étaient quant à eux, de 10,5% à la même période. C'est la septième fois que la BCM relève ses taux d'intérêts depuis le mois de novembre 2021. L'objectif principal étant de stabiliser l'ariary et ramener le taux d'inflation au plus près de son niveau d'avant 2020. Période à laquelle la crise sanitaire mondiale avait fait rage.