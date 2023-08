Congo-Kinshasa: Kisangani - Début des travaux de construction des bureaux des professeurs de l'UNIKIS

Le comité de gestion de l'Université de Kisangani (UNIKIS) a lancé, mercredi 9 aout, les travaux de construction de l'immeuble, devant abriter les bureaux de quelques-uns de ses professeurs.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du comité de gestion ainsi que ceux du personnel académique, scientifique, technique et ouvrier de cette université.

Cet immeuble sera construit sur fonds propres en deux phases à côté de la bibliothèque.

Le Directeur technique de l'entreprise ICAP-SARL, Ingénieur Henri Nkongolo a précisé que la première phase va durer six mois :

« Les travaux seront subdivisés en deux phases : la première phase va constituer le rez-de-chaussée et l'étage. Et la deuxième phase comprendra 11 bureaux, 3 toilettes et un escalier pour l'accès à l'étage. L'étage comprendra 9 bureaux et une salle des réunions... »

Pour sa part, le recteur de l'UNIKIS, Jean-Faustin Bongilo explique comment ces bureaux seront répartis.

« Avec 20 bureaux, je pense que nous pouvons caser 40 professeurs et en commençant par les plus gradés des trois Facultés les plus proches qui n'ont pas de bureaux. Notamment ma propre Faculté celle des lettres, la Faculté d'économie et de gestion et de celle de Droit ».

Les professeurs et les étudiants de l'UNIKIS souhaiteraient en outre que le comité de gestion puisse résoudre le problème des auditoires surtout à la faculté des Lettres et sciences humaines.