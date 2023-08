Sénégal: Application de la parité au bureau municipal de la ville Dakar - Abass Fall débarqué, Ngoné Mbengue plébiscitée au poste du premier adjoint au maire

La ville de Dakar, a procédé ce mercredi 9 août 2023, à la reconstruction de son bureau municipal. Sous la présidence du maire Barthélémy Toy Dias, avec à son côté le préfet de Dakar, la session ordinaire du conseil municipal qui est marquée principalement par l'élection du nouveau bureau municipal conformément à la décision de la cour d'appel sur le respect de la parité, a été sanctionnée par le choix au poste de premier adjoint au maire, de Mme Ngoné Mbengue, membre du mouvement Taxawu Senegal, de Khalifa Ababacar Sall. Mme Ngoné Mbengue qui faisait face à Mme Marie Rose Faye, a obtenu 60 voix devant son challenger qui s'est retrouvée avec 20 voix. Cinq bulletins nuls qui ont été recensés.

Il faut rappeler qu'après son élection au lendemain des élections législatives du 31 juillet 2022, le Réseau de veille (RNVA) et d'alerte pour le respect effectif de la parité et le Conseil sénégalais des femmes (Cosef), ayant constatés des irrégularités sur le respect de la parité sur le bureau élu, avaient saisi la Cour d'appel de Dakar, qui à son tour avait sorti une décision de dissolution du bureau municipal. Le 23 mai dernier, lors de la réunion du conseil municipal, qui avait pour objet le remplacement des conseillers décédés, notamment feus Palla Samb et Ousmane Seye, le préfet de Dakar a demandé que le bureau municipal soit dissous pour non respect de la parité. Mor Talla Tine avait exigé la tenue d'une autre rencontre le plus rapidement possible pour se conformer à la loi.

Une décisionà laquelle pourtant s'est opposé auparavant, le maire Barthélémy Dias, qui fondait sa position sur le cas de l'assemblée nationale qui selon lui a, en même temps un président homme et un vice-président homme. Mais, avec le temps, des divergences qui se sont invitées, opposant ainsi le parti Pastef ou l'ancien parti dissous dont un des membres, en l'occurrence Abass Fall, occupait le poste de premier adjoint au maire et de Taxawu Sénégal auquel appartient le maire de Dakar, ont eu raison de cette considération de l'édile de la ville. Barthélémy Dias, est membre, est finalement revenu sur sa position.