Congo-Kinshasa: Préparatifs du Conclave du Génie Scientifique Congolais, RDC - Sama Lukonde salue les efforts de Gilbert Kabanda

Ce n'est plus qu'une question de quelques jours. Dans exactement quatre jours, et pour un bal qui en durera dix, le Gouvernement de la République organisera la 1ère édition du Conclave du Génie Scientifique Congolais placé sous la houlette de Gilbert Kabanda, Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique. A cette occasion, hier mercredi 9 août 2023, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre, a effectué une visite d'évaluation des préparatifs amorcés, jusque-là, dans l'enceinte du Palais du Peuple, par le Ministre Kabanda, l'ensemble de ses services et l'apport incontournable des scientifiques congolais patentés.

En effet, le Chef du Gouvernement n'est pas allé par 4 chemins pour dire haut et fort « Chapeau bas » à son initiateur pour les efforts engagés et les résultats qui, certainement, seront boostés par son Gouvernement. Au terme de sa visite lui permettant de s'imprégner des inventions et innovations « Made in Congo » déjà exposées sur le lieu, Jean Michel Sama Lukonde s'en est ressorti émerveillé de voir ces nombreuses prouesses réalisées exclusivement par les congolais.

Pour lui, comme il l'a martelé, il ne peut être autrement que la Recherche scientifique demeure un secteur porteur d'énormes richesses. Il s'est exprimé en ces termes : « L'organisation du Conclave du Génie Scientifique Congolais s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi».

Et par rapport à ça, Jean Michel Sama Lukonde a aussi donné les assurances selon lesquelles la cagnotte réservée à la recherche scientifique va connaître des augmentations substantielles en termes de pourcentage dans le budget global du Gouvernement de la République.