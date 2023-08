Congo-Kinshasa: Marie José Ifoku - Une voie vers la Renaissance Politique du Congo-RDC

Marie José Ifoku a annoncé sa candidature à la Magistrature suprême. Candidate à la présidentielle de 2018, Marie José Ifoku n'a pas cessé de militer pour la rupture avec les anciennes pratiques prédatrices qui privent le peuple congolais d'un avenir meilleur et d'un Congo reconstruit et florissant.

Selon elle, sa candidature avait non seulement été un pas de géant dans l'inclusion des femmes au sein de la haute sphère politique mais son accession à ce poste marquera le début d'une ère nouvelle de représentation et de participation des femmes dans la vie politique congolaise, un voeu qu'elle chérit depuis des années.

Ce voeu rencontre l'aspiration des citoyens congolais pour un changement significatif, une renaissance qui pourrait sortir le pays de l'ornière de la stagnation et de l'instabilité car depuis son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo a été confrontée à une multitude de défis politiques, économiques et sociaux qui ont marqué son histoire. Les domaines clés de la gouvernance, de l'économie, de la sécurité et du leadership politique ont souvent été secoués par des désordres, des prévarications et une mauvaise gestion. L'histoire politique tumultueuse du pays a laissé place à une certaine incohérence dans la prise de décision et la mise en oeuvre de politiques durables.

Sa vision politique met l'accent sur la promotion de politiques inclusives, la lutte contre la corruption et la promotion du développement durable. Son programme ambitieux vise à diversifier l'économie du pays, à investir dans l'éducation et la santé, et à renforcer les capacités des institutions pour une gouvernance plus transparente et responsable.

Pour elle, il est impossible de se battre pour un pays dont on ignore les défis; en effet, comment se battre pour la liberté si l'esclave n'est pas conscient de sa situation?

C'est dans cet ordre d'idées qu'elle s'est proposée de faire un bref diagnostic des difficultés du Congo Kinshasa.

Depuis l'obtention de son indépendance en 1960, la République démocratique du Congo a fait face à des défis majeurs dans divers domaines. Sur le plan politique, des instabilités chroniques ont marqué le pays, caractérisées par des changements de régime, des coups d'État et des conflits internes. Ces troubles politiques ont eu un impact négatif sur la stabilité institutionnelle et la confiance des citoyens envers leurs dirigeants.

En matière économique, le pays a été confronté à des cycles de récession, des inégalités croissantes et une dépendance excessive à l'égard des exportations de matières premières. La corruption et la mauvaise gestion des ressources ont contribué à freiner le développement économique du Congo, privant ainsi la population de meilleures opportunités d'emploi et d'épanouissement.

Dans le domaine de la sécurité, la République du Congo a dû faire face à des défis persistants, notamment des conflits régionaux, des violences liées aux ressources naturelles et la prolifération de groupes armés. Ces problèmes ont entraîné des déplacements massifs de populations et des crises humanitaires, compromettant ainsi la paix et la sécurité dans la région.

En matière de leadership politique, l'histoire du Congo est marquée par des périodes d'instabilité et d'incohérence. Les dirigeants successifs ont souvent privilégié leurs intérêts personnels et politiques au détriment du bien-être de la population. Cette mauvaise gestion a alimenté le mécontentement populaire et la méfiance envers les institutions politiques.

En conclusion, la République du Congo a traversé de nombreuses épreuves depuis son indépendance. Les désordres politiques, les prévarications et la mauvaise gestion ont été des obstacles majeurs au développement du pays. La candidature de Madame Marie José Ifoku offre une opportunité unique de transformer cette réalité. Son programme politique centré sur la rupture avec les pratiques du passé et la renaissance du pays pourrait apporter des changements positifs et un développement durable pour tous les citoyens congolais.