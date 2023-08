Afrique: Nuits de la Francophonie - Gims lance un message d'espoir au peuple congolais

Le samedi 5 août 2023, à l'occasion de l'acte 3 des Nuits de la Francophonie à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, l'artiste Gandhi Djuna, alias Me Gims, a signé un master class époustouflant, replaçant la musique et ses tubes au coeur du plus grand évènement sportif et culturel francophone. Le rappeur congolais évoluant en France a livré un spectacle inédit dont il a lancé un message d'espoir au peuple congolais : « le Congo est en train de changer, restons positifs », a-t-il dit.

Le monde francophone avait les yeux rivés sur le site abritant les nuits de la francophonie. Ils étaient, pourtant, nombreux à avoir fait le déplacement ce soir-là pour admirer leur idole : amis, copains, amoureux, famille, .... Au finish, ils se sont véritablement régalés. Drapé de l'emblème de la RDC, le natif de Yolo a revisité son répertoire partant du groupe Sexion d'assaut jusqu'à Sapé comme jamais, titre dédié aux amoureux de la sapologie. Dans un habit aussi simple que large, l'ensemble du look de l'ancien sociétaire du groupe Sexion d'assaut était aussi riche en couleurs, un mélange de jaune vif et de marron clair, dernière création d'un grand couturier. Son éternelle paire de lunettes sur le visage, la star de renommée internationale a démarré fort avec l'un de ses titres phares :

"Est-ce que tu m'aimes". L'effervescence s'est emparée du public, l'euphorie a dominé, puis la foule a débordé le périmètre de sécurité. L'effet Gims a donc subjugué des milliers de fans de la bonne musique venus en masse. "On t'aime Gims", scandent plusieurs mélomanes présents au pied du podium géant. Ensuite, l'ambassadeur de la culture congolaise s'est déchaîné, avec les attitudes dominatrices, revisitant ses anciens et nouveaux tubes à succès tels que "Zombie", "Bella", "Thémistocle", ...

Dans une finale à couper le souffle, l'âgé de 36 ans a fait danser Kinshasa comme jamais avec son titre "Sapé comme jamais", consacré à la sape ainsi qu'à l'élégance. A cet effet, une armada de sapeurs kinois, habillés chacun avec une marque de vêtement de haute couture, ont pris d'assaut le gigantesque podium en mode défilé autour du fils de Djuna Djanana.

Cette soirée festive a été marquée également par les spectacles du rire agrémentés par des comédiens congolais, entre autres, Lady Esobe, Serge Noso alias le professeur de Langila (variante de la langue Lingala) et autres humoristes. L'acte 3 des nuits de la Francophonie s'est allègrement poursuivi avec la prestation musicale de l'artiste musicien Héritier Watanabe qu'accompagnait son groupe la « Team Wata ».

En gros, du 28 juillet au 6 août 2023, Kinshasa la Capitale de la République démocratique du Congo, a réuni des artistes et sportifs francophones venus de tous les coins du monde afin de prendre part aux IXès jeux de la francophonie. Il y a lieu de noter que, la cérémonie de clôture de ces jeux a été organisée le dimanche 6 août au stade de martyrs de la Pentecôte avec la prestation du chanteur congolais Ferré Gola, qui a livré un spectacle fantasmagorique. L'homme à deux prestations successives en un seul jour car, il en a également fait une autre lors de la soirée musicale dénommée « Nuits de la Francophonie» à l'esplanade du Palais du peuple. Il a, lors sa prestation à la marmite du football congolais, lancé un message de paix face à l'insécurité qui sème la désolation et la frayeur à l'Est de la RDC.