Congo-Kinshasa: Assumant les fonctions de Directeur Administratif / Cadastre Minier - Les agents exigent le départ de Chantal Lembo Bashizi !

Au moment où la remise- reprise a eu lieu, hier mercredi 9 août 2023, à la tête de la Direction Générale du Cadastre Minier (CAMI), entre le Directeur général entrant et celui sortant, des voix parmi les agents s'élèvent pour réclamer, dans la foulée, le départ de Mme Chantal Lembo Bashizi, Directeur Administratif de cet établissement public de l'Etat, reprochée de plusieurs faits. Selon des sources, elle s'opposerait manifestement à son départ sous prétexte qu'elle serait agent du Cadastre Minier. Et, pourtant, elle a été simplement mandataire et n'aurait signé aucun contrat avec le Cadastre Minier.

Les mêmes sources renseignent que Chantal Bashizi s'est opposée à la décision du département de logistique du CAMI de récupérer le véhicule appartenant à la société, car ne faisant plus partie de la société.

Une autre révélation faite à une source par les agents est que Chantal Bashizi souhaiterait sauvegarder les intérêts de son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) dont elle est membre et trésorière nationale. Et cela, dans le seul but d'étouffer le travail du Comité de gestion, comme cela semblerait être dans sa politique.

A ce sujet, les agents du CAMI sollicitent l'intervention des autorités compétentes pour que Chantal Bashizi cède son fauteuil et soit remplacée au Cadastre Minier.