Afrique: Le consortium le « Congo n'est pas à vendre » contre les malversations des fonds alloués au processus électoral

Le consortium le « Congo n'est pas à vendre » a décrié, mardi 8 aout, la malversation des fonds alloués au processus électoral en RDC.

Cette structure, regroupant des ONG nationales et internationales, a fait cette dénonciation dans un communiqué publié le même mardi.

Le « Congo n'est pas à vendre » a également noté un rythme anormal de décaissement des fonds de fonctionnement et d'investissement de la CENI en violation de la loi des finances publiques de la RDC.

Pour étayer son argumentaire, il cite l'altercation entre le ministre des Finances et le président de la CENI à propos d'éventuels surfacturations et blocage des fonds destinés aux opérations électorales.

Pour elle, cette plate-forme, le tiraillement entre ces deux hommes d'Etat augurait déjà un mauvais départ de la gestion de la CENI.

Dans ce communiqué, le porte-parole de Le « Congo n'est pas à vendre », Jean-Claude Mputu, a tiré la sonnette d'alarme sur la gestion de cette institution d'appui à la démocratie :

« Il se pose un problème clair de transparence et d'opacité (NDLR : à la CENI) que ne cessent de dénoncer les acteurs en interne comme à l'extérieur. On observe notamment la non-publication du budget de la CENI, le non-respect des règles de la loi des finances publiques, et tout cela occasionne le désordre dont on a pour preuve les déclarations contradictoires entre d'une part le ministre des Finances et de l'autre part le président de la CENI et ce désordre est jusque-là insupportable ».