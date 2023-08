Ile Maurice: Musique - Swarit, le petit prodige qui a trouvé sa voix avant même sa naissance

Swarit Sai Dakshesh Joorun, c'est un nom qui rythme avec harmonie et musicalité. Et pour cause : ce garçon de neuf ans est en train de conquérir les coeurs et séduire les amateurs de musique à travers l'île tant il fait montre d'un talent extraordinaire pour la musique, qu'elle soit classique ou moderne, indienne ou européenne.

On peut dire que son voyage musical a débuté bien avant sa naissance. Dans le confort du ventre de sa mère, Swarit baignait déjà dans les douces mélodies de la musique classique. Sa maman, Koveela, une passionnée de musique, a continué à apprendre la musique classique pendant sa grossesse, contribuant ainsi à éveiller chez lui une connexion profonde avec cet art. «Je peux dire que cela a commencé dans le ventre de ma mère. Elle apprenait la musique classique et a continué sa pratique musicale sans s'arrêter. Ayant grandi dans une famille de musiciens, en grandissant, j'écoutais jouer ma mère, mon père, Ritesh, Mamou Keshav et Chacha Akshay. Cela m'a aidé à développer mon 'oreille musicale'. J'étais vraiment fasciné de les entendre», raconte Swarit.

L'étincelle initiale s'est rapidement développée en passion ardente. En participant à des activités scolaires telles que la Fête de la musique, les spectacles et autres pièces de théâtre, Swarit a surmonté son trac de la scène et a embrassé pleinement son amour pour la musique. Son passage à la Mare Tabac Government School a été marqué par sa participation active à divers événements artistiques et sa capacité à charmer avec sa voix angélique.

Mais c'est pendant la période troublée de la pandémie de Covid-19 que Swarit et sa mère ont créé une connexion encore plus profonde avec la musique. Leur interprétation émotionnelle de la chanson Dil Ka Dariya a été partagée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, recevant un torrent de likes et d'appréciation d'internautes aux quatre coins de l'île. Dès lors, Swarit et sa mère n'ont jamais regardé en arrière, continuant à créer des mélodies envoûtantes, qui touchent l'âme de ceux qui les écoutent.

En sus de sa voix enchanteresse, Swarit maîtrise également des instruments tels que le cajon et le djembé, l'harmonium et le piano. Il répète quotidiennement, soit matin et soir, pour se perfectionner. Swarit trouve l'inspiration dans une variété de styles musicaux, allant du classique au moderne, en passant par le «sufi». Des maîtres tels que Mozart, Beethoven, A.R. Rahman et Stephan Devassy l'ont profondément influencé. Actuellement, il est plongé dans l'apprentissage de la célèbre composition Fur Elise de Beethoven. Son admiration pour le célèbre chanteur Arjit Singh est grande. Il le considère comme son idole et est impressionné par la polyvalence et l'ampleur de sa voix. Rencontrer un jour Arjit Singh est le rêve qu'il caresse.

Swarit a récemment fait ses débuts dans le monde des concours musicaux, partageant sa performance captivante de la chanson Tere Hawale Kar Diya avec les internautes. Cette première expérience a été un autre pas en avant dans sa quête de devenir un maître de la musique.

Derrière chaque grand artiste se trouve un réseau de soutiens solides et Swarit peut compter sur sa famille pour l'encourager. Sa mère est enseignante tandis que son père est policier à la Special Mobile Force. Sa petite soeur, Shravya Shreenithi, bien qu'âgée de seulement quatre ans, est une fan inconditionnelle.

Les rêves de Swarit sont aussi grands que son talent. Il aspire à intégrer la prestigieuse Berklee School of Music, aux États-Unis et à devenir un maestro en musique. L'univers le fascinant également, il pense aussi au métier d'astronaute. À travers son exemple inspirant, il souhaite encourager ses amis à découvrir et à apprendre la musique à un très jeune âge, soulignant comment cela peut non seulement enrichir leur vie mais aussi les aider à relever des défis avec confiance. Swarit ambitionne également de composer sa propre symphonie.