Afrique de l'Est: Tirage au sort - Madagascar endosse le statut de favori

Á quinze jours de la cérémonie d'ouverture de la XIe édition des JIOI 2023 qui sera jouée à Madagascar du 25 août au 3 septembre, le COJI avec les représentants des pays participants comme la Réunion, Maurice, Comores, Seychelles et Maldives, les membres des fédérations sportives et athlètes ont procédé hier au tirage au sort concernant les sports collectifs dans la salle de presse du stade Barea Mahamasina.

En tant que pays hôte, Madagascar endosse le statut de favori dans les sports collectifs jusqu'à preuve du contraire sauf le handball. La Réunion et Mayotte sont hors de portée dans cette discipline. Durant sa prise de parole, Haja André Resampa, ministre de la jeunesse et des sports et non moins président du COJI a affirmé que le tirage au sort marque le début de la compétition et il n'y a plus l'ombre d'un doute pour la tenue de la onzième édition des JIOI à Madagascar. « C'est avec fierté que je partage avec vous ici la détermination de Madagascar dans l'organisation de ces jeux qui se profilent à l'horizon. Ce jour marquera une étape dans l'organisation de la XIe édition des JIOI à Madagascar.

Je place cette journée sous le sceau de la fraternité sportive. Il y a un an quatre mois que Madagascar a préparé cet événement. Merci au CIJ dont la confiance n'a jamais failli à notre égard », confie le président du COJI. Et le président du COJI de continuer: « Nous n'aurions pas pu déplacer la montagne si rapidement si nous n'avons pas eu le soutien du président de la République et de la Première dame en agissant en bon père de famille. Cette date marquera encore plus notre détermination à jouer dans un fair-play ».

%

Malmené

Comme Madagascar est le pays hôte de la compétition, dans toutes les disciplines, la Grande îles se trouve dans la poule A. Le basketball a été le premier dans le tirage. Les sept pays des îles de l'océan Indien sont au rendez-vous. Pour le basketball 5x5 dames, les Ankoay en tant que champions en titre de la dernière édition se trouve en tête de la poule A avec Mayotte, Maurice, Comores. Quant au basket hommes, six pays sont en lice. Dans la poule A se trouvent Madagascar, Comores, la Réunion tandis que dans la poule B se trouvent Mayotte, Seychelles et Maurice.

Dans le basketball 3x3, les Ankoay filles partent largement favorites. Dans la poule A, Madagascar affrontera Maurice et la Réunion tandis que dans la poule B, on y trouve les Maldives, les Seychelles et Mayotte. Chez les hommes, dans la poule A, Madagascar affronte Maurice et la Réunion tandis que dans la poule B se trouvent les Maldives, les Seychelles et Mayotte. Pour Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basketball, il a expliqué que « ces derniers temps, le COJI a été malmené. Le tirage au sort marque le début de la compétition. Les choses se mettent en place et les Jeux vont tenir dans de bonnes conditions".

Les poules

BASKETBALL 5X5

Dames :

Poule A : Madagascar, Mayotte, Maurice, Comores

Poule B : La Réunion, Seychelles, Maldives

Hommes :

Poule A : Madagascar, Comores, La Réunion

Poule B : Mayotte, Seychelles, Maurice

BASKETBALL 3X3

Dames.

Poule A : Madagascar, Maurice, La Réunion

Poule B : Maldives, Seychelles, Mayotte

Hommes :

Poule A : Madagascar, Maurice, La Réunion

Poule B : Maldives, Seychelles, Mayotte

FOOTBALL

Groupe A : Madagascar, Seychelles et Maurice

Groupe B : Réunion, Mayotte et Comores.

HANDBALL

Dames :

Poule A : Madagascar, Seychelles, Comores, Maurice

Poule B : La Réunion, Maldives, Mayotte

Hommes :

Poule A : Madagascar, Comores, Maldives, Maurice

Poule B : La Réunion, Seychelles, Mayotte

VOLLEYBALL

Dames :

Poule A : Madagascar, La Réunion, Mayotte

Poule B : Seychelles, Maurice, Maldives

Hommes

Poule A : Madagascar, La Réunion, Maldives

Poule B : Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte

RUGBY A VII

Dames et Hommes : Poule Unique, tout le monde se rencontre

Madagascar, La Réunion, Mayotte, Maurice

FOOTBALL

Groupe A : Madagascar, Seychelles et Maurice

Groupe B : Réunion , Mayotte et Comores