Cameroun: Imports/exports - Nouvelle offensive contre Congelcam

Une mission a démarré une inspection des conteneurs suspects mercredi 9 août 2023 à la demande de cette entreprise.

Une vidéo a été mise en circulation sur la toile. Une information affolante, devenue virale sur les réseaux sociaux numériques, a retenu l'attention des consommateurs ces derniers jours. «Congelcam importe du poisson pourri». Pour illustrer, la vidéo en question montre l'intérieur d'un navire ayant chargé des conteneurs frigorifiques. Une voix hurle 57 conteneurs appartenant à Congelcam dégagent des odeurs nauséabondes. Pour mettre fin à ces allégations infondées, Congelcam a sollicité du ministère du Commerce, une mission d'inspection des 57 conteneurs suspectés dont 53 appartiennent effectivement à cette société de droits camerounais.

Selon Joseph Flavien Kankeu, responsable de la communication de Congelcam, «c'est le 2 août 2023 que le bateau a accosté avec nos 54 conteneurs sur les 57 déclarés par la Rtc comme ayant des odeurs pestilentielles. Je puis vous rassurer qu'avant embarcation à Lomé au Togo où ces conteneurs ont séjourné, tout est mis en œuvre pour s'assurer de la bonne qualité. Une fois parvenus au port de Douala, l'enlèvement s'est fait sous palan, c'est à dire directement après paiement et inspection d'usage. Plus grave, sur les 53 conteneurs, les courbes de température indiquent que 52 sont de bonne qualité et un seul est déclaré douteux». Des chiffres qui seront consolidés ou pas au terme de cette mission d'inspection.

%

Complot

Rendu à la Sotranav, un entrepôt où sont stockés les conteneurs de Congelcam, le Grand reporter du Messager constate la présence des agents des pouvoirs publics, chasubles de couleur verte citron flanqués au corps. La paperasse entre les mains. Le regard posé attentivement sur les conteneurs ouverts l'un après l'autre pour vérification. Parmi ces agents publics, des préposés du ministère de l'Elevage, des pêches et des industries animales (Minepia), du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable (Minepded), des employés de la Société générale de surveillance, de Congelcam, de l'Agence des normes (Anor) et des éléments de la police, de la gendarmerie pour s'assurer que la mission d'inspection se déroule sans anicroche.

Pour Joseph Flavien Kankeu «le complot est mis sur pied pour porter des coups à notre entreprise. Nous sommes bien là d'un cas qui illustre la cabale orchestrée par des ennemis de Congelcam qui veulent la voir s'écrouler, à défaut de ternir son image en faisant passer au sein des masses populaires des informations sans fondements, des fakes news destinées à nuire à l'image de marque de Congelcam, présente dans le secteur des importations depuis trois décennies». En rappel, Congelcam affirme avoir eu un préjudice d'environ 15 milliards Fcfa depuis que des manoeuvres dolosives sont mises à contribution pour faire croire à l'opinion que cette entreprise citoyenne importe des produits impropres à la consommation.