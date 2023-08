Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire à Boende - Les fondations HJ et Widal scellent un partenariat

La collaboration stratégique à Boende dans la province de la Tshuapa vise non seulement à maximiser l'impact positif des organisations HJ et Widal mais aussi à répondre aux besoins urgents de la communauté .

Dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat, une délégation composée de membres des organisations HJ et Widal s'est rendue récemment à Boende dans le but de collecter les besoins spécifiques de la population. Sur place, la mission s'est particulièrement concentrée sur les besoins en matière de prothèses pour les personnes amputées. Cette évaluation approfondie a permis aux délégués de ces deux fondations de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les personnes amputées et de mettre en place des solutions adaptées lors des prochaines étapes de la mission. Cette mission conjointe marque une étape importante dans le domaine de l'assistance humanitaire, démontrant l'importance de la collaboration et du partage des ressources pour relever les défis complexes auxquels sont confrontées les communautés vulnérables.

Appel à la mobilisation des partenaires

Dans le souci de susciter l'implication des autres acteurs dans l'amélioration des besoins humanitaires de communautés vivant à Boende, les fondations Widal et HJ ont lancé un appel aux partenaires, donateurs et acteurs de la société civile à se joindre à elles dans cette entreprise pour faire une réelle différence dans la vie des personnes touchées par les crises humanitaires. Rappelons que la fondation HJ est reconnue depuis de nombreuses années pour son travail acharné dans la fourniture de soins de santé aux plus défavorisés. Son engagement envers l'amélioration des conditions sanitaires des populations les plus vulnérables est indéniable. L'organisation met un accent particulier sur l'accessibilité aux soins médicaux de base et aux traitements spécialisés tels que les prothèses, afin d'assurer une meilleure qualité de vie pour tous.

La fondation Widal, quant à elle, est profondément engagée dans l'amélioration des conditions sociales des communautés défavorisées. L'organisation comprend l'importance d'autonomisation des personnes amputées et s'efforce de leur offrir des opportunités éducatives et professionnelles pour favoriser leur intégration sociale. En travaillant de concert avec la fondation HJ, Widal mettra son expertise dans le domaine de l'éducation au service de la réhabilitation des personnes amputées et de leur réintégration dans la société .En combinant leurs ressources et leurs compétences complémentaires, les deux fondations sont déterminées à maximiser leur impact en travaillant ensemble pour relever les défis humanitaires auxquels la population de Boende est confrontée. Elles mettront en œuvre une campagne de soins de santé de base et de don de prothèses gratuits, mettant ainsi l'accent sur l'amélioration des conditions sanitaires et sociales des personnes amputées.