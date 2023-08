Gambie: L'ambassadeur des États-Unis rend une visite de réciprocité à l'Imam Ratib à Banjul

L'ambassadrice des Etats-Unis en Gambie, S.E. Sharon L. Cromer, a rendu mardi une visite de réciprocité à l'Imam Ratib de Banjul, Alhagie Cherno Alieu Mass Kah.

Cette visite a été effectuée en reconnaissance des initiatives que mène l'Imam Ratib en faveur de la paix dans le pays et dans le monde en général, initiatives que l'ambassadrice américaine a profondément appréciées.

Lors d'une interview avec le journal The Point suite à leur rencontre à huis clos dans sa résidence de Banjul, Sulayman Samba, le président du Comité de Gestion de la Mosquée King Fahad, a déclaré au nom de l'imam Ratib que la visite de l'ambassadrice est un geste réciproque à l'égard de l'Imam.

Il a noté que l'ambassadrice leur avait offert l'hospitalité à tous en leur adressant une invitation à sa résidence à l'occasion de l'Iftar pendant le mois de Ramadan.

« Elle a jugé bon, dans sa bonne sagesse, de leur rendre la pareille aujourd'hui, » a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette visite revêt une grande importance pour l'imam et l'ensemble de la communauté.

Il a précisé que « cela signifie pour l'Imam que ses fréquents sermons en faveur de la paix dans la communauté musulmane et dans le monde entier sont hautement respectés et bénéficient de l'entière adhésion du gouvernement des États-Unis d'Amérique. »

Il a également expliqué que son excellence, l'ambassadrice Cromer, l'a reconnu et s'en est servi comme tremplin en vue de promouvoir et entretenir la paix, la fraternité et l'existence fondamentale en Gambie.

« Il s'agit d'un intérêt commun que partagent l'Imam et l'ambassadrice, ainsi que leurs pays respectifs, la Gambie et les Etats Unis d'Amérique. »

Samba a déclaré au journal The Point que « l'ambassadrice a été très gracieuse lorsqu'elle a révélé l'origine de ses liens avec le peuple gambien lorsqu'elle a servi dans le Corps de la Paix Américain (Peace Corp). Elle a fait une escale en Gambie et, conformément à nos traditions habituelles d'hospitalité envers les étrangers, elle a été invitée par un citoyen gambien à lui rendre visite à son domicile. Elle s'en est souvenue et a énormément apprécié ce geste d'hospitalité et de courtoisie. »

« J'en ai pris note ; elle partage des idéaux communs avec le peuple Gambien. »

En guise de conclusion, il a adressé ses remerciements à l'ambassadrice Cromer, son époux et l'ensemble des délégués pour cette visite de bonne volonté.

