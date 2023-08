Algérie: Lancement du portail électronique dédié au traitement des données à caractère personnel

ALGER — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a lancé, jeudi à Alger, un portail électronique permettant aux organismes publics et privés et aux personnes physiques concernées, de traiter les données à caractère personnel.

Lors de la cérémonie de lancement officiel de ce portail, le directeur des études à l'ANPDP, Hassan Boualem a précisé que l'Autorité "a ouvert sur son site web (www.anpdp.dz) un portail électronique permettant aux organismes publics et privés et aux personnes physiques concernées de traiter les données à caractère personnel en créant un compte privé pour accéder au portail et en renseignant les formulaires électroniques relatifs à la pré-déclaration des opérations de traitement, aux demandes d'autorisation et aux demandes de consultation, avec la possibilité de suivre l'issue de leurs demandes".

"L'ensemble des concernés sont invités à effectuer les procédures indispensables afin de conformer les opérations de traitement aux dispositions de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel", a affirmé le même responsable.

L'ANPDP se veut une autorité administrative indépendante qui veille "au respect de la dignité humaine et de la vie privée lors de l'opération de traitement des données à caractère personnel.

Elle a pour mission notamment "de mettre en place des paramètres de protection des données à caractère personnel, de présenter toute suggestion susceptible de simplifier et d'améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif au traitement des données à caractère personnel et de développer des relations de coopération avec les autorités étrangères similaires sous réserve de réciprocité".