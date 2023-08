Algérie: Baddari installe la commission chargée d'élaborer le plan d'action de l'indice de performance 'Nazaha'

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, jeudi, l'installation officielle de la commission chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'action de l'indice de performance "Nazaha" (probité) dans le secteur de l'Enseignement supérieur, indique un communiqué du ministère.

L'installation de la commission, composée des responsables des structures centrales concernées et de deux (2) experts du domaine, intervient conformément à la convention-cadre sur la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, conclue entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et au titre de l'adoption de l'indice de performance "Nazaha" dans le secteur, précise le communiqué.

Dans le cadre de cette démarche, "il a été procédé, durant le mois en cours, à l'actualisation de la Charte d'éthique et de déontologie universitaire, laquelle consacre la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique", souligne la même source.

La charte sera signée officiellement par le ministre, l'ensemble des cadres et fonctionnaires du secteur et des étudiants.