Algérie: Arkab s'entretient avec les responsables de deux compagnies minières russes

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu, jeudi, avec les responsables de l'Institut de recherche géologique russe "Karpinski" et de la Société d'exploration et de prospection pétrolière et minière "GEOTECH", avec lesquels il a évoqué les opportunités de coopération dans le domaine minier, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens se sont déroulés par visioconférence, en présence de cadres du ministère et des responsables du groupe minier SONAREM, de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) et de l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA), précise le communiqué.

Cette rencontre a porté sur les voies de coopération dans le domaine de l'exploration, la prospection, l'exploitation et la formation minières, les formules qui s'offrent dans ce cadre aux entreprises algériennes du secteur et leurs homologues russes, et les moyens de tirer profit des expériences et d'échanger les expertises, selon la même source.

Les deux parties ont évoqué la possibilité de créer des partenariats bilatéraux en vue de concrétiser des projets de prospection et d'exploration des métaux, notamment les métaux précieux et les terres rares, qui représentent aujourd'hui un domaine vital et stratégique.

M. Arkab et ses interlocuteurs russes ont insisté sur "la conclusion d'accords d'entente pour la réalisation de projets concrets mutuellement bénéfiques", conclut le communiqué.