Afrique: Bukavu - Au moins 10 morts à la suite de l'effondrement d'une école

Au moins dix personnes ont trouvé la mort ce jeudi 10 août à Bukavu, à la suite de l'effondrement d'un immeuble abritant une école privée. Selon les témoins, le drame s'est produit à la mi-journée dans la commune de Bagira.

Ils affirment que les responsables qui étaient dans une réunion ont été surpris par l'affaissement de l'immeuble en étages.

« Oui c'est vrai, j'ai déjà envoyé une ambulance là-bas. On a déjà sorti quatre corps sans vie, mais nous sommes vraiment en difficultés. Je manque une grue, par ce que, on m'a dit il y a des gens qui sont coincés sous un portail qui pèse des tonnes, et que personne ne peut soulever si ce n'est une grue absolument », a fait remarquer le bourgmestre de Bagira, Patience Bengehya Wangwabo.

Selon lui, le non-respect des normes de construction est à la base de ce drame :

« Au fait, à l'origine c'est la mauvaise construction. On était en train de construire, alors l'immeuble s'est écroulé. Il y avait le préfet et bien d'autres personnes dedans. On a déjà sorti quatre corps, il y a aussi des blessés qu'on a évacué vers l'hôpital. Les recherches continuent, mais avec les mains c'est difficile, il faut absolument une grue ».