Tunisie: Le CAB en stage à Sousse - Consolider les automatismes !

L'entraîneur cabiste, Ratko, cherche toujours son onze type

De stage en stage, les Cabistes sont à la recherche de l'équipe-type.

Il est de bon augure que le CAB multiplie les rencontres amicales ! En effet, au vu de l'effectif dont le staff technique dispose, il est plus qu'intéressant pour lui de construire une équipe compétitive, voire solide. Certes, ce ne sera pas de sitôt, mais les conditions de travail sont idéales pour y parvenir. Et ce n'est pas le départ de Samake vers El Chabab Belouizded qui compromettra cette tendance.

Les nouvelles recrues dont on dit le plus grand bien, venues de tous horizons, représenteront de la meilleure façon le Club aux couleurs « jaune et noir». L'entraîneur serbe Ratko, soutenu par deux anciens cabistes, Hichem Essid et Ali Machani, saura à coup sûr exploiter comme il se doit les potentialités de chacun d'eux. C'est ainsi qu'il fait tourner l'effectif sans arrêt afin de former l'ossature pour pouvoir consolider les automatismes.

Rien ne sert de courir !

Nous sommes à une dizaine de jours du démarrage de la compétition, le temps nécessaire de faire le choix adéquat de la formation qui débutera la nouvelle saison. Rien ne sert de courir !

Hier, le CAB a affronté l'ESS en amical, mais avec la deuxième équipe, ce qui n'est pas péjoratif du tout, nous dit-on dans l'entourage proche du Club nordiste, l'effectif étant riche sur le double plan de la quantité et de la qualité. De retour à Bizerte, les camarades de Kchok prévoient d'accueillir demain en amical l'ASM au Stade 15-Octobre, et ce, à la suite du désistement du CA. La rencontre amicale face à l'ASM est en attente de confirmation.

Ce sera alors la dernière ligne droite avant le déplacement à Sfax pour la journée inaugurale contre le CSS le 19 ou le 20 courant. Entre-temps, les Cabistes progresseront un peu plus dans leur préparation pour ce rendez- vous avec les Sfaxiens.