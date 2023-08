Tunisie: Réunion du Conseil des Ligues nationales et régionales - Quel projet pour la Ligue 2 et les ligues amateurs ?

Wadie Jary doit trancher pour une meilleure formule pour la Ligue 2 professionnelle et les ligues amateurs

Quand Wadie Jary programme et annonce une assemblée générale ordinaire, il y a toujours anguille sous roche, des mesures et des décisions importantes qui seront prises.

Si la formule, le calendrier et la date du coup d'envoi du championnat de la Ligue 1 ont été réglés presque dans le calme, sans remous ni contestations, il reste maintenant le gros chantier épineux de la formule du championnat et de la composition des poules de la Ligue 2 professionnelle, des Ligues 3 niveau 1 et niveau 2 et des ligues régionales du football amateur.

Le compte n'est pas bon pour le maintien de deux poules de 12 clubs en Ligue 2 au terme de la saison écoulée 2022 / 2023. Quatre clubs ont rétrogradé de la Ligue 1 en Ligue 2. Le Croissant Sportif Chebbien et l'Avenir Sportif de Réjiche sont descendus à l'étage inférieur à l'issue de la première phase du championnat (classés 8e de leur poule respective).

L'Espoir Sportif de Hammam Sousse et l'Olympique de Sidi Bouzid les ont rejoints à la fin de la deuxième phase du Play-Out. Deux clubs, EGSG et l'ASM, qui ont terminé premiers des deux poules de la Ligue 2, ont accédé à l'étage supérieur, soit en Ligue 1. Quatre clubs, le SSS, le CS Bembla, l'Avenir Sportif de Mhammédia et l'Association Sportive de Djerba ont quitté la Ligue 2 pour la Ligue 3 amateur niveau 1. Quatre clubs,les premiers de chaque poule des 4 poules de cette même Ligue 3 amateur niveau 1 ont connu la joie de l'accession pour la Ligue 2.

Une petite opération d'addition des clubs qui ont rejoint la Ligue 2 (descente de la Ligue 1 ou accession de la Ligue 3) et de soustraction des clubs qui l'ont quittée (accession en Ligue 1 ou rétrogradation en Ligue 3) fait que le nombre de clubs composant la Ligue 2 est un nombre pair de 26 clubs. Répartis en deux poules, cela va nous donner deux poules de 13 clubs. Ce qui posera un gros problème. Impossible de faire comme la Ligue 1 pour la première phase avec un club exempt à chaque journée.

Car le championnat de la ligue 2 se déroulera en une seule phase avec aller et retour et les règlements de précaution suivis obligent un respect strict de l'égalité des chances et barre le chemin aux calculs complaisants et aux matches arrangés lors des quatre derniers matches du championnat. Une règle d'or incontournable pour la crédibilité de ce championnat ( accession et rétrogradation ).

Deux poules de 14 clubs et matches barrages ?

La seule option et porte de sortie de ce dilemme, c'est l'augmentation du nombre des clubs de la Ligue 2 à 28 clubs répartis en deux poules de 14 clubs et l'organisation de matches barrages pour désigner ceux qui vont compléter la liste. Ça donnerait un championnat dans les normes avec un nombre suffisant de matches pour chaque équipe ( 26 matches), ce qui permet d'atteindre l'objectif sportif (un nombre suffisant de matches de compétition dans les jambes des joueurs) et d'éviter une compétition hachée, sans aucun apport et sans intérêt, bouclée bien avant la fin de la saison sportive avec des joueurs condamnés à de longs mois de vacances qui sont en réalité une longue période d'inactivité et de chômage avec un manque à gagner en salaires et un recours systématique à la Commission fédérale des litiges pour exiger leurs arriérés de salaires qui doivent être honorés par des clubs financièrement à bout de souffle, en panne de recettes et de rentrées d'argent durant toute la période de leur contrat.

Wadie Jary, qui opte ces derniers mois pour la stratégie du statu quo pour ne pas attiser les tensions et rallumer les feux éteints, pour être à l'abri des ennuis qui peuvent fuser de toutes parts, ira-t-il jusqu'à prendre ces mesures courageuses et des décisions dans le bon sens et les soumettre à l'assemblée générale du 1er septembre pour approbation et parfaite adhésion? Réponse, demain.