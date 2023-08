Tunisie: Rag'n'Bone Man à la 57e édition du festival international de Carthage - Le charme a opéré

Grande liesse quand finalement et presque à la fin du concert, le chanteur a livré son très attendu titre «Human» pour se faire, de suite, accompagner par le public qui l'a gratifié d'une longue et vive standing ovation.

Côté scène internationale et plus précisément occidentale, l'édition en cours du Festival international de Carthage a comblé la génération Y (et plus ) avec la première tunisienne de l'unique Ben Harper, le 30 juillet dernier. Le 8 août dernier, c'était au tour de la génération Z de se régaler avec le concert Rag'n'Bone Man, star de la scène R&B et de la soul.

«Quand on m'a parlé d'un concert en Tunisie, j'ai tout de suite pensé qu'il n y aurait pas beaucoup de monde !», a confié, au public, le chanteur britanique, visiblement ému par la grande affluence qu'a suscité cette première tunisienne.

Et du monde il y en avait ce soir-là ! Un public multigénérationnel, certes, mais dominé par la jeune génération, des étudiants et autres jeunes adolescents venus assister, in situ, à la performance de celui qui est derrière le titre à succès «Human».

22h tapantes, le chanteur, précédé par sa formation musicale et trois choristes, était sur scène, acclamé et accueilli par un public en liesse. Originaire de l'East Sussex rural (Angleterre), de son vrai nom Rory Graham, le chanteur, natif de l'année 1985, s'est fait connaître en 2016 avec la sortie de son premier single «Human». Le charme de son style musical opère de suite, une sorte de mélange de blues traditionnel, de jazz et de hip hop, le tout enveloppé par la puissance de sa voix de baryton.

«Human» rencontre un succès international, arrivant en tête des ventes dans plusieurs pays. D'autres s'ensuivent, tels que «All You Ever Wanted», «Anywhere Away From Here», «Alone» et «Crossfire», révélant ses talents de chanteur dans les scènes ouvertes et faisant grossir par milliers une base de fans incroyablement dévoués et qui n'a pas arrêté de croître lors de ses multiples tournées où ses concerts se jouent désormais à guichets fermés.

Et ses jeunes fans tunisiens n'ont pas manqué de répondre à l'appel à Carthage. Ils sont venus chanter en choeur avec lui les titres de ses deux premiers albums : «Skin», «Giant», «Anywhere Away From Here» et «Broken people» qu'il a, admirablement, interprétés ce soir-là, malgré les soucis de sonorisation du Théâtre antique.

Une belle petite complicité s'est installée petit à petit entre le Britannique et ce public tunisien qui se révélait à lui. Une jeune audience, qui a su s'accorder au rythme du chanteur, l'accompagnant, en silence, dans ses ballades avec flashs de téléphones allumés, se déhanchant, fredonnant et applaudissant dans les remontées rythmiques, cris de joie et acclamations ponctuant, sans débordement, sa prestation. Et grande liesse quand finalement et presque à la fin du concert, Rag'n'Bone Man a livré son très attendu titre «Human» pour se faire, de suite, accompagner par le public qui l'a gratifié d'une longue et enflammée standing ovation.