Maroc: Mondial féminin - La qualification en huitièmes de finale, une source de motivation pour aller de l'avant (Assia Zouhair)

Casablanca — La qualification de l'équipe nationale féminine de football en huitièmes de finale du Mondial qui se tient en Australie et en Nouvelle Zélande est une source de motivation pour aller de l'avant et signer de meilleurs résultats dans l'avenir, a affirmé la gardienne de but des Lionnes de l'Atlas.

"Nous entamerons dès le mois prochain notre préparation pour les éliminatoires des prochains jeux olympiques Paris-2024", où deux pays africains décrocheront le sésame du rendez-vous olympique, a-t-elle déclaré à la presse.

Les Lionnes de l'Atlas, arrivées jeudi à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, en provenance de l'Australie, ont été accueillies en héroïnes après leur participation historique au Mondial de football.

Une ambiance festive a régné aux alentours de l'aéroport Mohammed V, pour célébrer le parcours brillant de l'équipe nationale au Mondial féminin, couronné par une qualification historique en huitièmes de finale.

"Je tiens à remercier toutes les personnes venues nous accueillir à l'aéroport Mohammed V, à leur tête le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa", a poursuivi la gardienne remplaçante des Lionnes de l'Atlas, qui évolue au Chabab Mohammedia.

Elle a promis, à cet égard, que l'équipe nationale fera de son mieux lors des prochains rendez-vous afin d'honorer le football national.

Le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin et à atteindre le 2è tour, a forcé le respect lors de ce rendez-vous planétaire, après avoir tenu tête à des sélections aguerries à ces joutes.

Grâce à deux victoires d'affilée contre la Corée du Sud et la Colombie, respectivement finalistes de la Coupe d'Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont obtenu six points en trois matches, pour se qualifier en huitièmes de finale en tant que deuxièmes du groupe H, derrière la Colombie.