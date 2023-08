Maroc: La journée nationale des MRE sous le signe 'Jeunes MRE - Attentes et contributions'

Rabat — La journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, sera célébrée cette année sous le thème "les jeunes MRE : attentes et contributions", reflétant ainsi le rôle central de cette catégorie dans le développement du Maroc.

Cette journée, célébrée le 10 août de chaque année depuis 2003, reflète la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, envers les Marocains du Monde, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger -Département des MRE.

Ce rôle a été clairement mis en valeur par Sa Majesté le Roi dans le Discours prononcé à l'occasion du 24ème anniversaire de la Fête du Trône, dans lequel le Souverain a relevé que "de fait, chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit, à l'instar de l'exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football".

D'autre part, le discours Royal du 20 août 2022 a constitué un tournant dans le processus de gestion des affaires des Marocains résidant à l'étranger, appelant notamment à moderniser le cadre institutionnel, à établir une relation structurelle suivie avec les MRE, et à créer un mécanisme dédié à accompagner et appuyer les initiatives des porteurs de projets.

%

Afin de mettre en oeuvre les Hautes instructions Royales, le Comité ministériel des affaires des Marocains résidant à l'étranger a tenu deux réunions, la première le 30 août 2022 et la seconde le 1er juin 2023, indique le communiqué, notant que le comité technique, issu du comité ministériel, a tenu trois réunions, dont la dernière a eu lieu le 09 juin 2023.

S'ajoute à cela l'organisation d'une série de rencontres et de réunions des comités thématiques pour l'élaboration d'un programme exécutif et d'un ensemble de propositions et de recommandations, dont la mise en oeuvre constituera une forte impulsion dans le processus de gestion des affaires des Marocains résidant à l'étranger, notamment la modernisation du cadre institutionnel, le renforcement identitaire, la mobilisation des compétences, l'encouragement de l'investissement et la simplification des procédures administratives.

En parallèle, poursuit la même source, le Département place au coeur de ses priorités les jeunes MRE qui constituent un levier fondamental pour construire le Maroc de demain et contribuer à son développement, notant que c'est dans ce cadre qu'a été organisée, du 22 juillet au 1er août 2023 à Rabat, la 14ème édition de l'Université d'été au profit des jeunes Marocains résidant à l'étranger, âgés de 18 à 25 ans.

Ce programme, qui a accueilli depuis son lancement en 2009 près de 4000 participants, vise à préserver l'identité nationale des jeunes MRE, à renforcer leur appartenance à leur culture d'origine, et à répondre à leurs aspirations et aux enjeux de leur intégration dans les pays d'accueil.

Ont participé à cette édition 300 étudiantes et étudiants en provenance d'une trentaine de pays d'accueil à travers le monde. Au menu de cette édition ont figuré, entre autres, des conférences, des ateliers thématiques, des rencontres axées sur de l'investissement au Maroc, le Nouveau modèle de développement et la dynamique positive relative à la défense de la marocanité du Sahara, ainsi que des visites de sites historiques.

Aussi, et à l'occasion du 24ème anniversaire de la Fête du Trône qui constitue un évènement illustrant le grand attachement du peuple marocain au glorieux Trône Alaouite, une centaine de MRE, provenant de 66 pays, ont participé aux festivités officielles, en coordination avec les missions diplomatiques du Royaume du Maroc à l'étranger.

En marge de cette participation, une rencontre sous le thème "Marocains du monde : acteurs incontournables du développement du Maroc" a réuni les participants autour de sujets relatifs à la mobilisation des compétences et l'accompagnement des porteurs de projets d'investissement, avec l'intervention de représentants de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, de Tamwilcom et de la Confédération générale des entreprises du Maroc, conclut la même source.