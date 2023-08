Afrique: Typhon Khanun au Corée du Sud - Des scouts du monde entier, dont 38 mauriciens, évacués en urgence

Toujours prêt ! La devise scout a pris tout son sens en Corée du Sud où 40 000 scouts du monde entier, dont 38 Mauriciens, s'étaient donné rendez-vous depuis le 1er août pour la 25e édition du Jamboree Scout mondial. Mardi, ils ont été les protagonistes d'un scénario qui pourrait figurer dans un film de cataclysme. Alors que ce rassemblement mondial devait se tenir jusqu'au 12 août, les 40 000 participants ont dû lever le camp, la météo oblige.

En effet, le typhon Khanun, qui a fait deux morts et plus d'une soixantaine de blessés au Japon, devrait toucher terre en Corée du Sud, aujourd'hui, plus précisément Saemangeum où le campement géant des scouts était installé. Lundi, l'Organisation mondiale du mouvement scout a pris la décision de procéder dès le lendemain à l'évacuation des scouts.

Les aventuriers mauriciens, dont 23 adolescents, fort heureusement, tous sains et saufs, ont été contraints de plier tentes et bagages. Ils ont été redirigés vers un campus universitaire à Séoul où ils poursuivent la suite de l'aventure.

«Les participants du contingent Maurice vont bien. Nous avons été relocalisés sur un campus à Séoul. Le jamboree continue mais pas sous la tente», rassure Ritvik Neerbun, un des trois Unit leaders, sur place. Avant cela, dès le premier jour sur place, ils ont fait face à des conditions climatiques extrêmes, dont une vague de chaleur étouffante. Ils ont dû piquer leur tente sous un soleil brûlant.

%

De son côté, outre les conditions climatiques extrêmes, le correspondant de RFI dans la capitale sud-coréenne n'a pas manqué de relever les nombreux fiascos de ce rassemblement : «...Des centaines de malaises à la suite des fortes chaleurs, des problèmes de nourriture et des conditions sanitaires décriées (...)»

Les Mauriciens ont eu beaucoup de chance contrairement aux Britanniques notamment, qui, avant l'alerte typhon, sont tombés malades, et avaient dès le week-end dernier, décidé de lever le camp. Tout comme les Américains et les Singapouriens.

Les médias sud-coréens ont, pour leur part, qualifié l'événement de «honte nationale» en raison de l'organisation défaillante. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout, Ahmad Alhendawi, affirme que c'est la première fois en plus de 100 ans que le Jamboree Scout mondial doit faire face à de tels défis.

L'événement a été très malchanceux avec la vague de chaleur sans précédent et maintenant le typhon», indique Ahmad Alhendawi, ajoutant que malgré les défis, les scouts avaient fait preuve «d'une véritable résilience, de détermination et d'esprit d'entreprise face à l'adversité». Des propos rejoints par Ritvik Neerbun. «Ça a été trépidant. L'événement a connu beaucoup d'imprévus. Mais nos scouts sont bien encadrés. On s'en sort et ça restera un jamboree mémorable.»

Fabrice Ponnapen, chef de la délégation mauricienne: «grandis et unis»

Depuis mardi après-midi, le contingent de Maurice se trouve à Incheon, sur le campus universitaire de Yonsei Songdo. Sur place, Fabrice Ponnapen, chef de la délégation mauricienne, partage leur tristesse d'avoir dû quitter le site du camp après les difficultés que le groupe a eu à surmonter. «Le site a été évacué pour s'assurer de la sécurité de tous les participants et on continue le Jamboree avec un programme accès sur la culture. Il s'agit de s'adapter à ce grand changement et de garder intact l'esprit scout. Nous nous sommes faits de nouveaux amis car on est à environ 2 000 sur ce campus, Européens, Africains ou encore Latinos américains.» De poursuivre que le cadre permet aussi de récupérer après plusieurs jours, certes difficiles, mais quand même enrichissants. «Ces épreuves ont permis de renforcer le caractère et les amitiés. Nous restons positifs pour les prochains jours et ferons de notre mieux pour que les jeunes et les adultes puissent visiter la localité, la région, et découvrir ce pays et sa culture. Ce Jamboree a, certes, été parsemé d'obstacles, mais en gardant en tête notre moto 'Be Prepared', nous en sommes sortis grandis et unis.»