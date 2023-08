Algérie: Décès du moudjahid M'hamed Baaloudj - Le Président du Conseil de la Nation présente ses condoléances

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a adressé, jeudi, un message de condoléances à la famille du moudjahid M'hamed Baaloudj, décédé à l'âge de 101 ans, dans lequel il a loué les qualités du défunt, un des héros de la Grande bataille d'El Djorf.

"C'est avec une grande tristesse et affliction que j'ai appris le décès du frère moudjahid M'hamed Baaloudj, Paix à son âme, après une longue vie riche en don de soi, en abnégation et en militantisme au service de l'Algérie", lit-on dans le message de condoléances.

Il a également rappelé les exploits du défunt, qui était "l'un des vaillants combattants de la Grande bataille d'El Djorf, dont l'héroïsme et les gloires de nos moudjahidine demeurent gravés dans les annales de la Glorieuse révolution, une bataille qui s'est imposée comme une étape charnière illustrant le génie des Chouhada et des Moudjahidine de l'Armée de libération nationale et incarnant à travers ses éternels hauts faits, les sacrifices du grand peuple algérien".

En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil de la nation a présenté à la famille du défunt, à tous ses frères et compagnons, moudjahidine et moudjahidate, ainsi qu'à toute la famille révolutionnaire, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, priant Allah, Tout Puissant, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.