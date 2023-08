Algérie: M. Attaf rencontre à Washington des responsables américains de haut niveau

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a rencontré, à l'occasion de la visite de travail qu'il effectue à Washington, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des responsables de haut niveau au Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche et au Département d'Etat américain, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Attaf s'est entretenu avec le Coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, M. Brett McGurk.

Les deux parties ont passé en revue, selon la même source, les derniers développements de la situation au Moyen-Orient, de la question palestinienne et de la crise en Libye, dans le contexte des efforts consentis par les Nations unies pour réunir les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et régulières permettant de mettre terme à la division.

M. Attaf s'est également entretenu avec le Secrétaire d'Etat adjoint, M. Derek Chollet qui s'apprête à occuper le poste de sous-secrétaire à la Défense, avec lequel il a notamment évoqué les développements de la crise au Niger et les voies et moyens à même de coordonner les efforts des deux pays tendant à renforcer les chances d'un règlement pacifique de la crise dans ce pays frère et voisin, ajoute le communiqué.

Ces rencontres ont mis en relief "la solidité du partenariat unissant l'Algérie et les Etats-Unis, et souligné particulièrement la volonté et la disposition des deux parties à oeuvrer à son renforcement dans le cadre des échéances bilatérales politiques et économiques à venir, de manière à renforcer leurs intérêts communs et à concrétiser leur engagement mutuel à contribuer au règlement des conflits et à l'instauration de la sécurité et la stabilité", précise le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères a rencontré, en outre, le président du groupe parlementaire d'amitié Etats-Unis-Algérie, le membre de la Chambre des représentants, Troy Nehls avec lequel il a passé en revue le développement des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué le développement que connait les relations algéro-américaines et les perspectives de renforcer la cadence de la coopération bilatérale dans différents domaines à travers la contribution du groupe de parlementaires américains, démocrates et républicains, à la promotion du partenariat entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, il a été convenu d'un plan d'action comportant plusieurs démarches visant à renforcer le rapprochement et à souligner davantage l'importance du partenariat stratégique liant l'Algérie et les Etats-Unis, précise la même source, évoquant une visite que devraient effectuer les membres de ce groupe en Algérie en novembre prochain, l'organisation prochaine d'une conférence à Washington sur la coopération algéro-américaine dans le domaine de l'énergie et un congrès sur le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'industrie.

Le groupe parlementaire d'amitié Etats-Unis-Algérie a été créé récemment et installé officiellement le 16 mai 2023 sous la présidence du membre républicain de la Chambre des représentant Troy Nehls et la démocrate Sheila Jackson Lee, rappelle le communiqué.

== M. Attaf affirme le souci du président de la République de valoriser la place de la communauté algérienne établie à l'étranger ==

Dans le cadre de sa visite, M. Attaf a rencontré des représentants de la communauté algérienne établie aux Etats-Unis, note la même source.

A cette occasion, le ministre a transmis aux membres de la communauté les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en les assurant du souci du Président de "valoriser le statut des Algériens de la diaspora et de consolider les liens qui les unissent à la mère patrie, via de nombreuses mesures et procédures initiées en leur faveur", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a été l'occasion de "s'assurer des conditions de la communauté algérienne établie aux Etats-Unis et de la tenir informée des derniers développements enregistrés à l'échelle nationale dans le cadre du processus de renouveau radical et prometteur que connaît l'Algérie sous le direction du président Abdelmadjid Tebboune".

Le ministre des Affaires étrangères a également fait part des résultats de sa visite à Washington, avant d'échanger avec les membres de la communauté algérienne les vues sur la nouvelle dynamique que connaissent les relations algéro-américaines, tout en mettant en exergue leur rôle dans le renforcement du rapprochement algéro-américain, et leur contribution pour permettre à notre pays de relever de nouveaux défis de développement et d'atteindre le progrès escompté.

La rencontre a également été marquée par "un débat fraternel riche qui a souligné l'adhésion des membres de la communauté et leur disposition à contribuer, chacun en ce qui le concerne, aux efforts visant à réaliser le développement national et à hisser le partenariat algéro-américain à des niveaux supérieurs", selon le communiqué.