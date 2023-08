Afrique: Francophonie - Les neuvièmes jeux bouclés en beauté

Les lampions des neuvièmes Jeux de la Francophonie se sont éteints au cours d'une cérémonie au stade des Martyrs de la Pentecôte placée sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

La République du Congo a été représentée à ces jeux dans les domaines du sport et de la culture. Dans l'ensemble, le pays a obtenu douze médailles dont quatre en argent et huit en bronze. Il s'est agi de deux médailles en athlétisme, une en handisport (sport des personnes vivant avec handicap) et une en photographie, en ce qui concerne les médailles en argent. En bronze, le Congo a reçu trois médailles en athlétisme, trois en luttes libres ou associées, et deux au judo. Roméo Manzila, Prince Y Kibaya, Madara Samba, Natacha Ngoye, Raby Bapelekia, Erica Ngakali, J.C. Atongui, Hardel Samba, Lhyliann Ralff Therance, tels sont les différents artistes qui ont glané des médailles. Le Congo a occupé le vingt-deuxième rang au classement général.

Pour le chef de la délégation, Antoine N'Dolo-Kombo, attaché aux Sports et à l'Éducation physique au cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, ces résultats sont satisfaisants. « Je trouve ces résultats satisfaisants, parce que techniquement la République du Congo a été plus rentable aux résultats en comparaison aux huitièmes Jeux de la Francophonie tenus à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017, avec seulement trois records nationaux battus en athlétisme. Je reste comblé même si l'or n'a pas coulé sur les podiums où nous sommes montés », a-t-il exprimé sa joie.

Le Maroc premier au classement et la RDC neuvième

Les neuvièmes Jeux de la Francophonie ont accueilli près de deux mille artistes et sportifs de 37 pays. Au total, 378 médailles ont été remportées par les différents participants aux onze concours culturels et neuf compétitions sportives. En effet, après dix jours des jeux, le Maroc est terminé en tête avec 58 médailles dont 23 en or. La RDC pays organisateur est terminée neuvième avec 34 médailles dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze.

Pour le ministre des Sports de la RDC, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo, la mission est accomplie. « Aujourd'hui 6 août nous tournons la page des neuvièmes Jeux de la Francophonie. Nous pouvons dire sans crainte d'être contredit que le pari d'organiser les neuvièmes Jeux de la Francophonie a été gagné haut la main. Nous pouvons dire que la jeunesse congolaise a été à la hauteur de nos attentes. Elle a été enthousiasmée par les Jeux de la francophonie. L'engouement manifesté par la population est un indicateur indéniable du succès de ces jeux. Enfin, nous pouvons dire avec fierté que les neuvièmes Jeux de la Francophonie ont été à la hauteur de nos hôtes et de nos partenaires », a-t-il déclaré.

Clôturant les neuvièmes Jeux de la francophonie, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnu que ces jeux de la Francophonie resteront gravés dans la mémoire collective des Congolais et seront inscrits dans les annales de la Francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter leur appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. « La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces neuvièmes jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans le domaine des sports et des arts ainsi que dans celui de l'éducation, car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la Francophonie de demain. Je déclare clos les neuvièmes Jeux de la Francophonie. »

Notons que la cérémonie de clôture a été suivie d'un concert populaire donné au stade des Martyrs de la Pentecôte par Ferre Gola avant que ce dernier ne demande à ses fans de le suivre au Palais du peuple. Plus de peur que de mal, les neuvièmes Jeux de la Francophonie se sont bien déroulés. Les dispositions sécuritaires mises en place ont été très efficaces.