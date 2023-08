Congo-Brazzaville: Gouvernance - Antonin Mokoko prête serment en qualité de commissaire de la CNTR

Nommé par décret présidentiel n°2023-853 du 14 juillet 2023, Antonin Mokoko a prêté serment en qualité de nouveau membre de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (Cntr), le 9 août, au cours d'une audience solennelle tenue à la Cour d'appel de Brazzaville.

Le nouveau promu qui a prêté serment en présence du premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, et du procureur général, Théophile Mbitsi, remplace à ce poste Athanase Ngassaki nommé directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances.

Dans ses réquisitions, la procureure générale près la Cour d'appel de Brazzaville, Emma Aline Nkoua, a retracé le parcours d'Antonin Mokoko, en s'appuyant sur le dossier et l'enquête du parquet. Selon elle, au moment des crises qui fragilisent les économies mondiales, il faut " l'homme qu'il faut à la place qu'il faut". A côté des onze autres membres de la CNTR, le nouveau commissaire devra « veiller à la stricte application du code de transparence et de responsabilité, recueillir les bonnes pratiques de transparence et responsabilité dans la gestion des finances publiques, entreprendre des études, des analyses et des diagnostics, diligenter des enquêtes ... », conformément aux missions de l'institution.

Emma Aline Nkoua a conclu sa réquisition en disant que la République attend le nouveau venu à l'oeuvre dans le respect de « l'obligation de discrétion et réserve pendant et après l'exercice des fonctions ».

Donnant acte aux réquisitions de la procureure générale, le premier président de la Cour d'appel de Brazzaville, Jean Ngombo, a déclaré Antonin Mokoko installé dans ses nouvelles fonctions. Conformément à l'article 9 de la loi portant création, attribution, fonctionnement et compétence de la Cntr, Antonin Mokoko a juré de remplir ses missions avec « probité, honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de de la République ».

« Je traduis ma reconnaissance au président de la République qui m'a proposé à ce poste. Je vais m'efforcer à répondre aux attentes qu'il a placées en nous, par rapport aux attributions de la CNTR », a déclaré en substance Antonin Mokoko.

Le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a, de son côté, souhaité la bienvenue à Antonin Mokoko. « Je suis heureux du choix que le président de la République a fait en la personne d'Antonin Mokoko. Nous continuerons de naviguer ensemble par rapport aux missions que la République nous a confiées ».

Titulaire d'un doctorat en droit public, Antonin Mokoko était jusqu'à sa nomination conseiller juridique en charge des droits humains du chef de l'Etat. Secrétaire général de l'Assemblée nationale de 1998 à 2002, il a occupé aussi les fonctions de secrétaire général de la Cour constitutionnelle de 2003 à 2020.