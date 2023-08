Congo-Brazzaville: Économie numérique - La Sopéco migre vers une banque digitale

Le coup d'envoi des travaux d'installation de la nouvelle plateforme Digital Nova a été donné, le 10 août, à Brazzaville, par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. L'installation de cette plateforme au sein de la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) va transformer les offres postales en y ajoutant les services bancaires.

La pose de la première pierre de la construction des installations de la plateforme de finance digitale, Digital Nova, constitue une étape vers la transformation de l'opérateur public Sopéco. Fruit d'un partenariat entre la direction générale de la Sopéco et la société indienne ATDXT Technologie, Digital Nova contribuera à booster l'épargne et le microcrédit au Congo.

Cette activité fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre le ministre Léon Juste Ibombo et le directeur général d'ATDXT en décembre 2022 et d'une convention de financement entre la directrice générale de la Sopéco, Ludovique Mbossa, et le dirigeant de la même société indienne. Un pas important vient d'être franchi avec le lancement des travaux d'installation de la nouvelle plateforme, a estimé Ludovique Mbossa, évoquant les longues négociations avec ses partenaires indiens.

Le projet de la Fintech, d'après les autorités, entrainera l'installation d'un outil à la pointe de la technologie avec des produits financiers innovants. Il favorisera le transfert de technologie et la diversification des produits de la Sopéco, à savoir des courriels et des services financiers. « Après cette étape, la mise en service effective de Digital Nova est attendue dès le mois d'octobre prochain », a indiqué la directrice générale de la Sopéco.

%

Basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la compagnie ATDXT Technologie est spécialisée dans les infrastructures et la transformation numérique. Celle-ci est engagée non seulement à fournir les ressources nécessaires à la modernisation de la poste congolaise, mais aussi à aider la Sopéco en difficulté depuis plusieurs années à relancer ses activités et rassurer ses deux cent trente-six travailleurs.

D'après le président directeur général d'ATDXT, Gournatan Saravana Murty, le partenariat s'étend de la modernisation de la Sopéco à la construction d'un data center et au soutien aux Petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'apporter les nouveaux services financiers digitaux adaptés au marché congolais, lesquels participeront à l'inclusion financière, l'accès au financement pour les particuliers, les micro, petites et moyennes entreprises.

Lançant les activités de Digital Nova, le ministre des Postes veut afficher l'engagement du gouvernement à promouvoir la diversification de l'économie nationale, à travers le soutien au secteur de la finance digitale, incluant l'épargne et le microcrédit. Léon Juste Ibombo était accompagné à cette activité par ses collègues le ministre du Contrôle d'État, Jean-Rosaire Ibara, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio.