Congo-Kinshasa: Santé - Vaccination contre la poliomyélite à Tshopo

Le ministre de la Santé, Dr Samuel-Roger Kamba, a lancé, le 10 août, au rond-point Pont Tshopo à Kisangani la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ainsi, du 10 au 12 août, la province de la Tshopo, tout comme d'autres provinces, organisent les journées de vaccination contre la poliomyelite en faveur des enfants âgés de 0 à 59 mois.

Devant la gouverneure de la province de la Tshopo, les députés provinciaux ainsi que d'autres autorités, le ministre de la Santé, a réaffirmé une fois de plus l' engagement et la détermination dans l'atteinte de l'objectif de l'éradication de la poliomyélite à laquelle le pays avait souscrit en 1988. Il a également rappelé qu'après la grande épidémie de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental en 1995 avec au moins mille cas de poliovirus sauvages, la République démocratique du Congo (RDC) a fourni beaucoup d'efforts avec l'appui de ses partenaires pour lutter contre la poliomyélite en améliorant les couvertures de la vaccination de routine. Des progrès immenses en matière d'accès à la vaccination ont été constatés au cours des douze dernières années avec l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage depuis 2011. Il dit que ces progrès sont actuellement compromis à cause de la résurgence des cas de cVDPV 1 et 2 dans le pays.

Le ministre de la Santé a ajouté que la situation épidémiologique de la poliomyélite en RDC demeure préoccupante. Face à cette situation, le pays, avec l'appui de ses partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toute l'étendue du territoire national en organisant des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, couvrant ainsi les cinq cent dix-neuf zones de santé du pays en deux blocs dont le premier bloc ciblait deux cent cinq zones de santé des onze provinces et le bloc 2 concernait trois cent quatorze zones de santé des quinze provinces dont une cible totale de vingt- trois millions trois cent trente-cinq mille cinq cent huit enfants de zéro à cinquante- neuf mois.

Pour clore son discours, le ministre Samuel-Roger Kamba a adressé ses remerciements au président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la vaccination non seulement une priorité mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle. Il faut noter que, cette épidémie de poliomyélite a débuté le 8 mai 2017 et se poursuit jusqu'à ce jour totalisant ainsi six cent soixante-six cas dont six cent cinquante issus de selles et seize cas isolés d'échantillons environnementaux. Depuis le 8 mai 2017 jusqu'à ce jour, le pays a enregistré vingt- deux épidémies distinctes de cVDPV2 dont dix- neuf autochtones et trois importées. Et cette fois-ci, la vaccination sera en stratégie porte à porte et d'autres stratégies spécifiques dans le but d'atteindre tous les enfants.