Afrique: Line-up du 36e Festival international du film amateur de Kélibia prévu du 19 au 26 août 2023

TUNIS — 49 films dont 6 tunisiens, issus de 29 pays ont été sélectionnés dans la compétition officielle de la 36ème édition du Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) qui aura lieu du 19 au 26 août 2023, à Kélibia, au Cap Bon.

Le festival qu'acceuille chaque année la ville côtière de Kélibia subira un décalage de près 6 jours par rapport à l'édition précédente organisée du 13 au 20 août 2022.

Le FIFAK est organisé par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) et soutenu par le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI) et la municipalité de la ville de Kélibia.

COMPETITION NATIONALE

Au cours d'un point de presse organisé, jeudi, à la Cité de la Culture, à Tunis, le comité directeur du FIFAK présidé par Adel Abid, a dévoilé le programme complet de cette édition 2023.

Les 49 films en compétition figurent parmi 260 films dans la sélection officielle. La cérémonie d'ouverture qu'abritera le théâtre de plein air Zine Essafi à Kélibia verra la projection d'un espagnol, hors compétition, qui s'intitule "La visite d'un Jardin Secret".

Le directeur de cette 36 édition du FIFAK a évoqué la qualité peu satisfaisante des films tunisiens candidats dont le nombre avoisine les 150 films. Dans ce sens, il a déclaré que "leurs réalisateurs ont cédé à la facilité, estimant de raisons en lien avec "le manque d'encadrement. »

Dans la compétition nationale, figurent 28 films dont 13 fictions, 12 documentaires, 1 film d'animation et 2 films du genre expérimental. Dans la même compétition, 12 scénarios concourront pour le prix du meilleur scénario et 30 photographies pour le prix de la meilleure photo.

La Compétition Nationale est ouverte aux films tunisiens amateurs, indépendants et aux films des écoles de cinéma de tout genre. Le gagnant du Grand prix de cette compétition recevra un montant de 2 000 DT.

Le gagnant du prix spécial du jury recevra un montant de 1 500 DT alors que ceux du meilleur Film Amateur/Indépendant et du Meilleur Film Ecole auront 1 200 DT chacun.

Dans la compétition dédiée aux scénarios, trois candidats seront primés et recevront un montant de 500 DT, chacun en plus des mentions spéciales. Le gagnant du prix de la meilleure Photo recevra 300 DT alors que la meilleure exposition, organisée par un club de la FTCA, aura 500 DT.

COMPETITION INTERNATIONALE

La compétition internationale qui compte 49 films est composée de 9 films d'animations, 26 fictions, 10 documentaires et 4 films du genre expérimental. Elle est ouverte aux films amateurs, films indépendants et les films d'écoles, de toute origine, de tout genre.

Le Faucon d'or est la plus haute distinction attribuée au meilleur film de cette compétition.

Un total de six prix est décerné dans le cadre de la compétition internationale : Grand Prix (Faucon d'Or), le Prix Spécial du Jury, les prix du Meilleur film fiction, du Meilleur film documentaire et du Meilleur film animation/expérimental et les Mentions spéciales.

PROGRAMME PARALLELE

Outre la programmation cinématographique composée de films amateurs, indépendants et écoles de cinéma, le festival propose une programmation parallèle assez variée qui comporte des séances spéciales dédiées à un cinéma ou à un pays, des conférences, des colloques, des ateliers pour les participants. Le public enfantin aura également rendez-vous avec des projections de films (longs et courts métrages) et des ateliers (masques, marionnettes, bandes dessinées).

La conférence a été marquée par la présentation de la nouvelle plateforme de la FTCA qui a mis en ligne tous les films produits par ses membres à ( www.cineftca.com )

Créée 1962, la FTCA compte « plus de 250 adhérents oeuvrant dans 18 clubs répartis sur tout le territoire tunisien. Elle assure leur formation, leur encadrement et met à leur disposition les moyens pour réaliser leur films », peut-on lire sur le site de la Fédération.

Depuis sa création en 1964, le FIFAK oeuvre à la promotion et la diffusion des oeuvres du cinéma amateur, indépendant et d'école. Ce rendez-vous estival annuel, permet aux cinéastes amateurs, indépendants et étudiants de confronter leurs expériences, notamment par les débats consacrés aux films participants et de faciliter les contacts entre les diverses cultures à travers le cinéma.

Chaque année, la ville de Kélibia accueille environ 1500 cinéphiles, 500 cinéastes amateurs et étudiants en cinéma.