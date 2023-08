Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Aout 2023

Pour restaurer l’ordre constitutionnel au Niger - La Cédéao ordonne le déploiement de sa « force en attente »

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l`Ouest (Cédéao) ont ordonné ce jeudi 10 août 2023, le déploiement de la « force en attente » de l’organisation régionale pour restaurer l’ordre constitutionnel au Niger. Cette décision est contenue dans les résolutions lues à la fin du 2ème Sommet de la CEDEAO sur le Niger, tenu à Abuja au Nigeria. L'organisation a ordonné « le déploiement de la force en attente de la Cédéao pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger », a déclaré le président de la Commission de la Cédéao, M. Omar Touray à l'issue de cette rencontre. (Source aouaga.com)

Opération militaire de la Cedeao au Niger - Abidjan fournira 850 à 1100 hommes

Alassane Ouattara a annoncé le 10 août 2023 que les chefs d'État ouest-africains ont donné leur accord pour qu'une opération visant à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger démarre "dans les plus brefs délais". Le chef de l’État ivoirien a indiqué à cet effet que son pays va fournir « un bataillon » de 850 à 1.100 hommes, aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment, et que « d'autres pays » les rejoindront. Objectif : « Réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions ». Pour Ouattara, « les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin et il n'y aura pas d'intervention militaire, tout dépend d'eux ». Avant d’avertir: « Nous sommes déterminés à restaurer l’ordre constitutionnel». Il a fait cette déclaration à Abidjan, à son retour d’Abuja. (Source Fratmat.info)

Lutte contre le trafic de stupéfiants au Burkina Faso - Plus d’une trentaine de kilogrammes de drogue saisie

Une quadragénaire qui s’adonnait à la vente de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou a été mise aux arrêts par le service de l’Unité anti-drogue (Uad), a-t-on appris de la police nationale, ce jeudi 10 août 2023. Au moment de son interpellation, trente-huit kilogrammes de cannabis, deux paquets de papiers de conditionnement et une moto ont été saisis en sa possession. Elle menait ces activités illicites en complicité avec son conjoint à Ouagadougou ainsi que dans le Sanguié sur des sites d’orpaillage. (Source aouaga.com)

Lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali - Le cas de la défunte Assemblée Nationale

Il est reproché à l’ancien président de l’institution, Issiaka Sidibé, son Daf son contrôleur financier, Anfa Kalifa, son comptable Demba Traoré des fractionnements et du favoritisme dans les marchés publics. Et d’avoir accordé des indemnités irrégulières évaluées à 7 milliards de Fcfa, touchées par les 147 députés de l’Assemblée Nationale dissoute. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale d’arrêt de Bamako. En effet, sur instruction du premier ministre, Choguel K. Maiga, le contrôle des structures des services publics a procédé à une vérification financière des comptes de la défunte Assemblée nationale (2014- 2015-2016 et 2017). Des vérifications ont révélé plusieurs irrégularités financières se chiffrant selon nos sources à 17 milliards de F Cfa. Des indemnités irrégulières évaluées à 7 milliards de F Cfa, touchées par les 147 députés de l’Assemblée nationale dissoute, ont aussi été retenues contre l’ancien président Issiaka Sidibé et ses financiers. Ce rapport remis au premier ministre, chef du gouvernement a été aussitôt mis à la disposition du pôle économique. (Source : abamako.com)

Sénégal : Diagobel - Une ‘’semaine citoyenne’’ pour cultiver la terre

Les jeunes du village de Diagobel, dans le département de Bignona, ont clôturé jeudi la troisième édition de leur « semaine citoyenne », une activité organisée dans l’objectif de faire retourner au bercail leurs ressortissants en leur permettant de cultiver la terre, a constaté l’Aps. Le village de Diagobel est situé en Basse Casamance, dans la commune de Niamone, département de Bignona. Cette localité compte environ 460 habitants. « Diagobel est un ancien village à vocation rizicole. Il a une vallée de 121 hectares. Notre activité principale est la riziculture. Nous voulons toujours sauvegarder notre environnement », a-t-il relevé, précisant que « cette semaine citoyenne permet aux jeunes du village de se retrouver pendant une semaine, vise l’autosuffisance en riz dans le village de Diagobel ». Durant une semaine, des jeunes munis de pelles, pioches et coupecoupes, entre autres outils, se sont réunis dans la vallée de 121 hectares pour soulever les digues et permettre à l’eau de ne pas pouvoir traverser. Cette « semaine citoyenne » sera également l’occasion pour les ressortissants de Dakar, Gambie, Ziguinchor et la population autochtone d’organiser un tournoi de football dans le but de créer davantage d’amitiés. (Source : Aps)

Guinée : Projet Simandou - Une nouvelle étape décisive franchie…

Le Gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou (Wcs) réunis au sein du Consortium, la Compagnie du TransGuinéen (Ctg), ont signé ce jeudi 10 août 2023 les accords fondateurs pour les infrastructures portuaires et ferroviaires du TransGuinéen. Ce qui marque ainsi une étape décisive dans le développement très attendu du projet Simandou et un moment historique pour la Guinée. La signature de ces accords constitue une étape décisive, établissant un cadre complet pour les infrastructures majeures du projet Simandou et mettant en évidence l’engagement indéfectible de toutes les parties impliquées pour sa réalisation. La mise en place des infrastructures facilitera l’exportation du minerai de fer et le transport de passagers/marchandises, stimulant l’économie locale grâce à la Compagnie du TransGuinéen (Ctg), créant d’importantes opportunités pour la Guinée et l’Afrique de l’Ouest. Le succès de cette entreprise repose sur une coopération multilatérale. Chaque participant met à profits ses atouts pour assurer la prospérité collective et promouvoir le développement de la Guinée. (Source : africaguinee.com)

Elections générales au Gabon - Le Copil citoyen appelle à l’annulation du bulletin unique

Au cours d’une conférence de presse donné hier mercredi à Libreville, le Copil citoyen, une organisation de la société civile gabonaise, a annoncé avoir saisi la Cour constitutionnelle en vue de l’annulation du bulletin unique pour des élections générales du 26 août prochain. « Nous avons l’honneur de déférer devant Votre Haute Juridiction un recours aux fins d’annulation de certaines dispositions du décret cité en objet, lequel décret viole les articles 2, 4 et 5 de notre de même que certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble des textes subséquents », souligne un extrait de la saisine du Copil citoyen, lu devant la presse par Geoffroy Foumboula Libeka Makosso. Dans sa requête, Copil citoyen dénonce une violation des dispositions contenues dans les articles 2, 4 et 5 de la Constitution relatives à la séparation des pouvoirs et de l’exercice de la souveraineté nationale par le peuple. ( Source alibreville.com)

Benin : En prison depuis la présidentielle de 2021 - Une année universitaire de plus sans plusieurs étudiants

2021 est passée mais ses douleurs persistent toujours. Ceci, dans le cœur d’une kyrielle de d’étudiants et de leurs parents. Et pour cause, privés de leur liberté depuis bientôt trois ans, ces jeunes, qui croupissent en prison, voient, au fur et à mesure que le temps passe, leur avenir hypothéqué. Arrêtés en effet dans le cadre de la présidentielle dernière, ils sont pour la plupart détenus sans jugement. Ayant dare-dare perdu deux années universitaires dans ce méli-mélo judiciaire, le risque pour qu’ils en perdent une troisième et grand. D’autant plus qu’à quelques semaines de la rentrée universitaire 2023-2024, nul ne peut présager de leur sort. Alors que leurs géniteurs, proches, personnalités politiques et de la société civile ainsi que des responsables étudiants ont, depuis ces événements sombres de crise politique ayant marqué la présidentielle de 2021, appelé à leur libération, rien ne bouge. Convaincus que l’espoir est toujours permis, ces responsables étudiants du Bénin, une fois de plus, compatissent aux douleurs des parents et demandent à nouveau la clémence des autorités béninoises dont le Chef de l’État Patrice Talon en premier. (Source : acotnou.com)

Togo : Dépenses du budget général - Plus de 450 milliards F Cfa au premier trimestre 2023

Au Togo, les dépenses du budget général sont estimées à 451,53 milliards F Cfa à fin mars 2023, selon les données de la Direction générale du budget et des finances (Dgbf) dans son « Rapport d’exécution du budget de l’Etat à fin mars, exercice 2023 ». Ces dépenses correspondent à 23,11% de la prévision annuelle de 1 953,48 milliards F Cfa. Dans le même temps, le taux de réalisation des recettes du budget général est ressorti à 18,53%, soit un montant de 362,05 milliards F Cfa sur une prévision annuelle de 1.953,48 milliards F Cfa. On note que l’enveloppe des dépenses entre janvier et mars, est en hausse d’environ 17%, rapportée à celle de la même période en 2022, qui s’était établie à 383,49 milliards F Cfa. Cette progression est due à un accroissement des dépenses en atténuation de recettes (43,04 milliards F Cfa contre 24,36 milliards F Cfa en 2022), des dépenses de transfert (63,46 milliards F Cfa contre 54,14 en 2022) et des projets d'investissement (75,12 milliards Fcfa contre 57,28 milliards F Cfa l’année précédente). Les charges du personnel ont aussi augmenté de 18%, passant de 55 milliards Fcfa au premier trimestre 2022 à 65,42 milliards F Cfa cette année 2023. (Source : alome.com)