Sénégal: La SNEEG jugée »pertinente » par 73% des acteurs (officiel)

Dakar — Le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mame Ngor Diouf, a révélé jeudi que 73% des acteurs considèrent la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG) comme »pertinente », tandis que 82% estiment que c'est »une stratégie cohérente » en phase avec les orientations du programme Sénégal émergent (PSE).

»A l'issue de cette évaluation, les acteurs considèrent à 73% au moins que la SNEEG est une politique pertinente et 82% des acteurs interrogés considèrent que la SNEEG est une stratégie cohérente en phase avec les orientations du PSE », a dit M. Diouf qui présidait la réunion d'évaluation du SNEEG 2. Selon lui, la SNEEG constitue un document de référence pour promouvoir d'avantage l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

L'objectif général de la réunion est de valider, avec le comité de pilotage, le rapport de l'évaluation à mi-parcours de la SNEEG2, adopté en 1996 par l'état du Sénégal, pour une période de dix ans (SNEEG2 2016-2026).

»Cet exercice a été fait de manière participative et inclusive avec l'implication de tous les ministères mais également la participation de toutes les parties prenantes notamment la société civile, les partenaires techniques et financiers, avec comme innovation majeure, le niveau déconcentré à travers les régions, les départements et les communes », a précisé M. Diouf.

Mame Gor Diouf estime que »les résultats ont mis en exergue les efforts du gouvernement en matière de promotion du genre aussi bien en matière de sensibilisation et formation des acteurs mais surtout de promotion de la participation des femmes ».

»Tous les efforts relevés par le rapport permettent de dire que le gouvernement est dans la bonne voie pour renforcer l'autonomisation des femmes et corriger les inégalités », a confié M. Diouf, estimant que les résultats à mi-parcours sont satisfaisants.

Il a toutefois souligné qu'il y a des limites et des défis à relever, avec toutes les parties prenantes pour apporter les corrections nécessaires et renforcer les résultats. »C'est ça le sens de ce bilan à mi-parcours », a-t-il dit.

»Il s'agit d'investir davantage dans la sensibilisation au niveau des communautés pour une meilleure compréhension et une appropriation du genre par tous les acteurs mais aussi le renforcement de l'institutionnalisation et la budgétisation sensible au genre », a-t-il indiqué.