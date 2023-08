Sénégal: Louga - Plus de 233000 personnes enrôlées dans les mutuelles de santé (Responsable)

Louga — Plus de 233000 personnes sont enrôlées dans les mutuelles de santé dans la région de Louga, soit un taux de couverture de 23% et un taux de pénétration de plus de 45%, a indiqué, jeudi, Aly Fall, conseiller technique en charge des médias et des relations publique à la direction générale de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle (CMU).

« Aujourd'hui, nous comptons plus de 233000 lougatois dans les mutuelles de santé, ce qui équivaut à un taux de couverture de 23% et un taux de pénétration de plus de 45% », a-t-il déclaré.

S'exprimant à l'issue d'un atelier de partage sur le programme Couverture maladie universelle (CMU) avec les journalistes, Aly Fall a estimé que « ces résultats sont assez satisfaisants ».

Il a souligné que »que près de 4 milliards FCFA ont été injectés dans la région de Louga de 2015 à maintenant, soit plus près 3 milliards FCFA destinés uniquement au remboursement des initiatives de gratuité ».

« C'est pour vous dire que le programme de CMU est très dynamique dans la région, et ce qui rend les chiffres beaucoup plus reluisants c'est qu'on annonce la présence de l'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique (ISMEA) », a-t-il ajouté.

Selon lui, « l'ISMEA, qui prévoit d'enrôler 140000 enfants et 30000 femmes enceintes dans les mutuelles pour un budget qui tourne autour de 1 milliard 250 mille FCFA, sera présente dans la région de Louga dans les prochains mois ».

« Donc, la CMU respire la forme dans la région de Louga, et nous espérons que le travail de sensibilisation va continuer parce que nous nous sommes inscrits dans cette dynamique », a-t-il ajouté.

Il a insisté sur « la nécessité de renforcer la sensibilisation des populations pour que tout le monde puisse bénéficier de la CMU parce que malgré ces résultats plus ou moins satisfaisants, beaucoup de lougatois ne sont pas dans les mutuelles de santé ».

« Ce qu'on veut, c'est de faire, en sorte que, tout lougatois qui aura besoin de se soigner, puisse avoir accès à des soins de santé de qualité et à moindre coût, en passant par les mutuelles de santé », a-t-il laissé entendre.