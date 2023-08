Sénégal: Tambacounda - Lancement officiel de la campagne de distribution de vivres de soudure

Tambacounda — Quelque 310 tonnes de farines enrichies et de brisures de maïs sont destinées aux enfants de 6 à 59 mois, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes, a indiqué jeudi le coordonnateur du "Projet tiers sud bey daare", Abdou Niang Thiam, lors du lancement officiel à Tambacounda de la campagne de distribution de vivres de soudure.

"C'est un programme que nous avons conçu et que nous menons pour soulager les populations vulnérables durant cette périodes de soudure que nos parents traversent dans le monde rural", a renseigné le coordonnateur. Il a expliqué que c'est un appui en nutriment conseillé de manière générale par "les structures de santé et de suivi de la promotion des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de 6 à 59 mois".

"Ça porte sur un programme qui se déroulera sur trois mois, en trois distributions, pour un coût total de 410 millions de francs, qui doit profiter à environ 20 mille ménages dans les quatre départements cibles d'intervention Projet tiers sud bey daare", a-t-il poursuivi.

Le "Projet tiers sud bey daare" intervient dans les départements de Tambacounda, Kédougou, Salémata et Vélingara.

"Du début août aux premières récoltes, on sent que les populations traversent une période de soudure où les greniers sont vides et les couches vulnérables, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants sont les plus exposés par rapport à l'alimentation qui n'est pas riche", a souligné Abdou N. Thiam.

Il a signalé qu'ils vont entamer la mise en place de ces vivres, qui selon lui ne sont »que des vivres de soudures ». »Nous aurons souhaité que ces populations puissent être plus résilientes et se prendre en charge. C'est ce que nous appelons +renforcement des actifs productifs+", a-t-il dit.

Au moment où ces vivres de soudure sont mise en place, d'autres activités sont conduites pour venir au secours de ces populations, a-t-il expliqué, espérant que celles-ci, à pareil moment de l'année prochaine, ne puissent plus être dans la même situation.

"C'est le renforcement des actifs productifs, c'est la mise en place de jardins maraichers, la distribution de sujet d'ovins, de volailles aux ménages vulnérables, qui au lieu au mois d'octobre", a précisé M. Thiam au sujet des activités à venir.