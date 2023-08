Madagascar: Jeux des Iles - Rajoelina fustige les 'saboteurs'

à l'occasion de l'inauguration du stade de l'Elgeco Plus, hier, Andry Rajoelina n'a pas manqué de rappeler les objectifs de l'état dans l'organisation des Jeux des îles.

Le stade de l'Elgeco Plus, qui se trouve sur la route de by-pass, a été inauguré d'une manière officielle, hier. Le chef de l'état malgache Andry Rajoelina a été l'un des invités de marque qui ont honoré l'inauguration. C'était une fête en fanfare et une belle démonstration de la réussite d'une bonne gestion et d'une persévérance depuis une décennie, que le président de l'Elgeco Plus Alfred Randriamanampisoa a partagées à l'assistance, durant sa prise de parole. Il a résumé en quelques mots l'histoire du club depuis ses débuts jusqu'à ce jour. C'est une belle aventure humaine sertie d'une belle persévérance. « L'histoire a commencé à Manakara en 2008 avec le nom de Real Elgeco Plus. Conscients de nos forces, nous sommes montés à Antananarivo pour fusionner avec le club de Saint-Michel, pour donner le nom de l'ASS Elgeco Plus. Après la fusion d'une année, mûris en expérience et capables de vivre et de survivre seuls de nos propres moyens, nous avons décidé de porter le nom d'Elgeco Plus », confie Alfred Randriamanampisoa. Actuellement Elgeco Plus est l'un des clubs, pour ne pas dire le seul, qui ont leurs propres infrastructures sportives répondant aux normes de la FIFA et de la CAF à Madagascar. Selon toujours l'explication du président de l'Elgeco Plus, la FIFA et le CAF soutiennent l'initiative du club de se doter d'un bel endroit. Le stade de l'Elgeco Plus est parmi les sites qui abriteront la compétition des Jeux des îles de l'Océan indien à Madagascar. Des matchs de football s'y joueront dans moins de quatorze jours exactement.

Solidarité

Présent en tant qu'invité d'honneur, le chef de l'état malgache Andry Rajoelina a profité de l'occasion pour tacler les détracteurs à propos de la tenue de la XIe édition des JIOI à Madagascar dans quelques jours. « L'existence d'une telle infrastructure est une grande chose, non seulement pour Elgeco Plus, mais aussi pour les Malgaches en général. Je souhaite qu'Elgeco Plus aille encore plus loin. Madagascar hébergera dans quelques jours le grand évènement de l'Océan indien, la onzième édition des JIOI. Des gens motivés par la haine nous mettent des bâtons dans les roues et propagent de fausses nouvelles pour nous empêcher d'avancer, mais nous ne céderons pas », a confié Andry Rajoelina. « Nous allons montrer notre solidarité, nous allons nous donner la main pour la réussite de ce grand évènement et notre objectif est que Madagascar soit premier au classement final. Nous sommes prêts maintenant. L'arrivée de la flamme des Jeux à Antsiranana le 12 août prochain marquera le début de l'événement. La flamme fera escale à Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina et Antananarivo et nous allons montrer aux yeux de tous que Madagascar est prêt », conclut Andry Rajoelina.