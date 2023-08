Sénégal: Louga - L'agence de la CMU passe de 676 mutuelles de santé à 46 mutuelles départementales (responsable)

Louga — L'agence de la Couverture de la maladie universelle (CMU) est quasiment passé de 676 mutuelles de santé à 46 mutuelles départementales, a annoncé jeudi Aly Fall, conseiller technique en charge des médias et des relations publique du directeur général de l'agence nationale pour la couverture maladie universelle (CMU).

« Aujourd'hui, l'agence de la CMU passe quasiment de 676 mutuelles de santé à 46 mutuelles départementales après le lancement du processus d'installation de ces mutuelles », a-t-il déclaré à l'issue d'un atelier de partage sur le programme Couverture maladie universelle (CMU) avec les correspondants de presse de la région de Louga, Aly Fall, a souligné que « en ce moment, on en est à 40 mutuelles départementales déjà mises en place ».

»Il nous reste plus que 6 dont la mutuelle départementale de Linguère qui est en phase de mise en place », a-t-il précisé, ajoutant : »Cela constitue un motif de satisfaction parce que c'était l'une des réformes les plus attendues. Bientôt on va achever le processus d'installation de ces mutuelles ».

Il signale que »d'ici la fin du mois de septembre, on aura fini d'installer toutes les mutuelles départementales », relevant que »cela participe au dynamisme souhaité de la CMU parce qu'on sent qu'il faut beaucoup plus de professionnalisme au niveau des mutuelles pour qu'on ait des mutuelles assez fortes, financièrement bien assises pour pouvoir mieux répondre aux aspirations des populations ».

Aly Fall a indiqué que les responsables de l'agence de la CMU sont dans une tournée nationale au cours de laquelle ils rencontrent tous les correspondants de presse pour »discuter avec eux du développement du programme de couverture maladie universelle dans leur région ».

« Aujourd'hui, la région de Louga est l'avant-dernière région qu'on visite, et cette visite nous a permis de discuter avec l'ensemble des correspondants de presse de la région pour leur faire l'état des lieux de la CMU dans la région », a-t-il dit.